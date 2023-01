Reichweitenverlust: VW steht ohne Wärmepumpen für E-Autos da

Volkswagen kann aufgrund von Lieferengpässen derzeit keine Wärmepumpen in seine Elektroautos einbauen. Betroffen sind Berichten zufolge neben den VW-ID.-Modellen auch Fahrzeuge der Marke Audi. Wie der Konzern mit Kunden-Bestellungen umgeht, ist dabei unklar.

Derzeit gibt es "Abweichungen bei der Ausstattung"

Die Bestelloption für eine Wärmepumpe bei Elektrofahrzeugen ist derzeit deaktiviert. Das meldet das Online-Magazin Electrive und hat dazu eine Stellungnahme des Volkswagen-Konzerns eingeholt.Die Wärmepumpen werden eigentlich beim Zulieferer TI Fluid Systems in der Tschechischen Republik gebaut, können jedoch derzeit nicht geliefert werden. Bisher gibt es noch keine Hinweise darauf, ob VW jetzt zumindest noch die bereits bestehenden Kundenbestellungen befriedigen kann. Das Problem trifft den Gesamt-Konzern weltweit."Aufgrund des anhaltenden Mangels an Halbleitern gibt es derzeit kein optionales Angebot für die Wärmepumpe in unseren ID.-Modellen. Wir beobachten diese Situation sehr genau und hoffen, die Wärmepumpe bald wieder in unser Angebot aufnehmen zu können", erklärte Volkswagen auf Nachfrage.Die Werbepumpe in Elektroautos ist ein wichtiger Faktor für Reichweite und Komfort. Ohne die Wärmepumpe muss das Fahrzeug für Heizung oder Kühlung durch Klimaanlage den benötigen Strom vollständig aus dem Akku nehmen - und das zulasten der kostbaren Reichweite, was besonders bei kühlen Temperaturen und kleinen Akkus negativ zum Tragen kommt. Volkswagen erklärt das auf der eigenen Homepage am Beispiel des ID.3 so : "In den vollelektrischen ID. Modellen sorgt eine optionale Wärmepumpe für die energieeffiziente Beheizung des Innenraums. Dadurch wird weniger Strom von der Batterie benötigt."Dazu gibt es allerdings aktuell den Hinweis: "Die hier gezeigten und beschriebenen Fahrzeuge und Ausstattungen können in einzelnen Details vom aktuellen deutschen Lieferprogramm abweichen. Bitte beachten Sie auch unseren Konfigurator für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Modelle und Ausstattungen."Bis 2021 warb Volkswagen dabei übrigens noch vollmundig mit bis zu 30 Prozent mehr Reichweite im Winter durch eine Wärmepumpe. Dann zeigten die Elektro-Experten von Nextmove, dass dieses Werbeversprechen nicht haltbar ist. In der Konsequenz hatte VW rund 60.000 Käufern einer Wärmepumpe für den ID.3 und ID.4 eine Entschädigung gezahlt.