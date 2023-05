Seitenhieb: Amazon lacht über Netflix' neues Anti-Konto-Sharing

Netflix will das Teilen von Passwörtern verhindern und nichtzahlende Kunden mit Gebühren bestrafen. Über das Anti-Konto-Sharing kann Amazon Prime Video scheinbar nur lachen. Der Netflix-Konkurrent meldet sich mit einem hämischen Tweet zu Wort, der schlecht altern könnte.

Liebe geht durch den Magen ... und das Netflix-Passwort

Zusammenfassung Netflix will das Teilen von Passwörtern verhindern.

Amazon Prime Video reagiert mit hämischem Tweet auf Netflix-Vorstoß.

Fans scheinen Seitenhieb gegen Netflix zu mögen.

In Deutschland werden aktuell 4,99 Euro pro Monat fällig, sollten Netflix-Kunden ihren Account mit Personen außerhalb des eigenen Haushalts teilen. Ähnlich sieht es in Großbritannien (UK) aus. Die neuen Zwangsgebühren nimmt man auf den britischen Inseln allerdings scheinbar mit Humor, zumindest beim Konkurrenten Amazon Prime Video.Auf den schlecht gealterten Netflix-Tweet "Love is sharing a password" (dt. Liebe ist, ein Passwort zu teilen) aus dem Jahr 2017 reagiert die Streaming-Plattform mit seiner bekannten "Who's watching?"-Profilübersicht und den praktisch angeordneten Nutzern Everyone, Who, Has, Our und Password. Oder anders gesagt: "Alle, die unser Passwort haben." Den Fans scheint der Seitenhieb gegen Netflix zu gefallen. Mittlerweile sammelte der Twitter-Beitrag bereits über 430.000 Likes.Amazon Prime Video scheint sich allerdings auch darüber bewusst zu sein, wie schlecht Tweets altern können und versucht sich vorsichtig aus der Affäre zu ziehen: "Kichern und twittern und hoffen, dass wir nicht dasselbe tun" schrieben die Social-Media-Mitarbeiter des Unternehmens als Reaktion auf einen Follower-Kommentar. Sollte Netflix mit seinen Richtlinien gegen das Teilen von Passwörtern bzw. Zugängen nämlich (finanziellen) Erfolg haben, dürften andere Streaming-Dienste zügig folgen.Derzeit geht Netflix davon aus, dass mehr als 100 Millionen "Nichtkunden" existieren, die von Zugängen zahlender Nutzer profitieren, ohne zur Kasse gebeten zu werden. Dieses Szenario versucht sich das Unternehmen mit Zusatzkonten zu versilbern, die in geringer Anzahl und mit eingeschränktem Funktionsumfang für 4,99 Euro angeboten werden.