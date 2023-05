Netflix mit Werbung: Streaming-Dienst nennt vielversprechende Zahlen

Geht es nach Netflix , läuft bei der neu eingeführten Abo-Variante seines Video-Streaming-Diensts mit Werbeunterbrechungen alles nach Plan. Das Unternehmen brüstete sich jüngst damit, dass man schon fünf Millionen monatlich aktive Nutzer hat - und damit längst aus der Nische raus ist.

Hälfte der neuen Abonnenten nutzt Werbe-Version

Zusammenfassung Netflix hat 5 Mio. monatlich aktive Kunden für die günstigste Abo-Variante mit Werbung.

Durchschnittsalter der Nutzer: 34 Jahre.

Mehr als 1/4 der Neukunden entscheiden sich für die Variante mit Werbung.

Engagement der Nutzer nicht geringer als bei Abos ohne Werbung.

Werbung wird mit "enormer Sorgfalt" behandelt.

Werbespots pro Stunde: 4-5 Minuten.

Weltweit 325 Mio. zahlende Kunden, Anteil mit Werbung unter zwei Prozent.

Netflix hat laut dem Hollywood Reporter jüngst erstmals konkrete Zahlen genannt, die den Erfolg der vor einem Jahr gestarteten werbegestützten Variante seiner Streaming-Plattform belegen sollen. Wie der Werbechef des Unternehmens verlauten ließ, konnte man die Zahl der Kunden, die die werbegestützte und damit günstigste Abo-Variante von Netflix nutzen, seit Anfang des Jahres verdoppeln.Mittlerweile gebe es fast fünf Millionen monatlich aktive Nutzer, die "Netflix Basic mit Werbung" verwenden, sagte er weiter. Das durchschnittliche Alter der Kunden liege bei 34 Jahren. Aktuell würde bereits mehr als ein Viertel aller Neukunden zu der mit Werbeunterbrechungen arbeitenden Basis-Version von Netflix greifen, sofern dieses Angebot in den jeweiligen Ländern verfügbar ist.Das "Engagement" sei bei dem Netflix-Abo mit Werbung zudem nicht geringer als bei den "normalen" Abos ohne Werbung, betonte das Unternehmen. Dies ist von kritischer Bedeutung, schließlich will Netflix unter allen Umständen vermeiden, dass die Nutzer den Dienst durch die Werbeeinblendungen weniger intensiv nutzen.Damit sich daran auch nichts ändert, setzt Netflix unter anderem auf eine relativ geringe "Werbelast". Man hält die Zahl der Werbespots also vergleichsweise gering. Pro Stunde würden insgesamt nur rund vier bis fünf Minuten Werbung laufen, hieß es von dem Konzern. Außerdem versucht Netflix, den Konsum der Werbung so leicht wie nur möglich zu machen, indem man dafür sorgt, dass die Spots rasch geladen werden und übergangslos zwischen den Sendungen laufen können.Für die Zukunft versprach das Netflix-Management, dass man an "innovativen" neuen Werbeformaten arbeiten will, nannte aber noch keine Details. Es gehe letztlich darum, die Werbung mit der gleichen enormen Sorgfalt zu behandeln, die man auch bei der Auswahl der Streaming-Inhalte walten lässt. Weltweit hat Netflix derzeit übrigens rund 325 Millionen zahlende Kunden, der Anteil der Nutzer der Variante mit Werbung liegt also bei weniger als zwei Prozent.