Netflix eröffnet ein eigenes Restaurant mit Essen aus Koch-Shows

Der Streaming-Gigant Netflix hat eine neue Branche für sich entdeckt: Restaurants. Ab Ende Juni eröffnet man in Los Angeles ein Pop-up-Restaurant, in dem Gerichte und Getränke serviert werden sollen, die aus bekannten Koch-Shows bei Netflix stammen.

Netflix-Köche kreieren Häppchenmenü

Kochsendungen zählen auch in den USA zu den beliebtesten TV-Formaten, sodass es wenig überrascht, dass Netflix auch in diesem Bereich breit aufgestellt ist. Der Konzern ermöglicht jetzt erstmals, einen Teil der in seinen beliebten Koch-Shows gezeigten Gerichte an einem Ort auszuprobieren.Ab dem 30. Juni 2023 eröffnet das Unternehmen in Los Angeles das Restaurant "Netflix Bites". Es handelt sich um ein "Pop-up-Restaurant", das nur für eine begrenzte Zeit betrieben werden soll und im Short Stories Hotel in der Innenstadt von Los Angeles angesiedelt ist.Im Netflix Bites soll es die Möglichkeit geben, die in Sendungen wie "Chef's Table", "Iron Chef", "Nadya Bakes" und "Nailed It!" gezeigten Gerichte von einigen darin vertretenen Köchen und Konditoren zubereitet zu bekommen. Es solle ein "spezielles Tasting-Menü" geschaffen werden, mit dem man "geschmackvolle Häppchen ihrer einmaligen Spezialitäten" ausprobieren kann.Obendrein sollen Custom-Cocktails von "Mixologen" angeboten werden, die in einer weiteren Netflix-Sendung namens "Drink Masters" ihren Auftritt hatten. Konkret sollen die Starköche Curtis Stone, Dominique Crenn, Rodney Scott, Ming Tsai, Ann Kim, Jacques Torres und Andrew Zimmern mit "Bites" vertreten sein, während die Konditorin Nadiya Hussain ebenfalls kulinarische Kreationen beisteuert.Wer im Netflix Bites speisen will, muss zuvor eine Reservierung vornehmen, für die 25 Dollar fällig wird, die aber von der Gesamtrechnung abgezogen werden. Das Restaurant ist jeden Tag von 17 bis 22 Uhr geöffnet und bietet zusätzlich am Wochenende von 10 bis 14 Uhr ein Brunch-Menü an.