Netflix: Günstigstes Abo mit Werbung wird besser - 1080p inklusive

Netflix hat gestern seine jüngsten Geschäftszahlen bekannt gegeben und dabei einige wichtige Ankündigungen veröffentlicht. Dazu gehört auch, dass man das günstigste Abonnement, welches mit Werbeeinblendungen daherkommt, attraktiver mit - inklusive Full-HD-Auflösung.

1080p-Auflösung und simultanes Streamen auf zwei Geräten

Zusammenfassung Basis-Abo jetzt attraktiver: 1080p-Auflösung & 2 Geräte gleichzeitig.

Preis & Verfügbarkeit unverändert.

Neuerungen sollen mehr Kunden anlocken.

Werbekunden & Nutzer interessiert an werbegestütztem Abonnement.

Wachstum nur moderat: Erwartungen der Börse nicht erfüllt.

Wie Netflix im Zuge der Veröffentlichung seiner jüngsten Quartalszahlen in einem Schreiben an die Aktionäre mitteilte, will man die Attraktivität des Basis-Abos steigern und deshalb einige Verbesserungen vornehmen. Die wohl wichtigste Änderung ist die Möglichkeit, jetzt auch in der günstigsten Stufe Inhalte in 1080p-Auflösung wiederzugeben.An der Verfügbarkeit von "Netflix mit Werbung" ändert sich vorerst nichts, so dass diese Abonnement-Variante in Deutschland und 11 weiteren Ländern wie zuvor verfügbar bleibt. Auch die Preisstruktur ändert sich zunächst nicht. Der Preis bleibt also mit 4,99 Euro unverändert.Was sich aber ändert, ist die bisher bestehende Beschränkung auf die Verwendung eines Abonnements mit nur einem Gerät. Künftig kann man mit dem werbeunterstützten Abonnement auf zwei Geräten gleichzeitig über ein und dasselbe Konto streamen. Die Anzahl der Änderungen hält sich somit zwar in Grenzen, doch sind ihre Auswirkungen durchaus beträchtlich.Netflix will mit den beiden grundlegenden Neuerungen dafür sorgen, dass mehr Kunden auf den Zug aufspringen und das günstigste Netflix-Abonnement in Anspruch nehmen. Hintergrund sind die zuletzt nur sehr moderat wachsenden Abonnementenzahlen, denn man konnte innerhalb der letzten drei Monate weltweit nur rund 1,75 Millionen neue Nutzer gewinnen. Die Erwartungen der Börse wurden damit nicht erfüllt, was sich nun wenig positiv auf die Kursentwicklung auswirkt.Dennoch soll gerade das werbegestützte Einsteiger-Abonnement von Netflix noch viel Potenzial haben, was weiteres Wachstum angeht. Die Werbekunden hätten zunehmendes Interesse und auch bei den Nutzern komme dieses Modell gut an, so Co-CEO Ted Sarandos in dem Schreiben an die Aktionäre.