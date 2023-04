Squid Game & Co.: Netflix pumpt Milliarden in Blockbuster aus Korea

Der Marktführer bei den Video-Streaming-Diensten will Milliarden in die Produktion von Filmen, Serien und anderen Inhalten in Südkorea investieren. Dahinter steckt natürlich der Ansatz, den Erfolg von Serien wie "Squid Game" zu wiederholen.

Milliardensumme fließt trotz wachsendem Kostendruck bei Netflix

Zusammenfassung Netflix investiert 2,5 Mrd. Dollar in südkoreanische Filmwirtschaft.

Großes Vertrauen in koreanische Kreativindustrie.

Squid Game war 2021 die erfolgreichste Netflix-Serie.

Physical 100 am meisten gesehene, nicht englischsprachige Serie.

The Glory als Beispiel für Potenzial südkoreanischer Produktionen.

Netflix reagiert auf schwankende Nutzerzahlen.

Abwarten, ob Squid Game in 2. Staffel Erfolg wiederholt.

Netflix

Der Co-Chef von Netflix , Ted Sarandos, hat anlässlich eines Besuchs des südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk-yeol in Washington die Investition einer enormen Summe in die Filmwirtschaft Südkoreas angekündigt. Innerhalb der nächsten vier Jahre will man 2,5 Milliarden Dollar in Produktionen aus Südkorea fließen lassen, hieß es in einem Blog-Eintrag Man habe sich für die umfangreichen Investitionen in Südkorea entschieden, weil man großes Vertrauen darin habe, dass die dortige Kreativindustrie "großartige Geschichten" erzählen werde. Außerdem sei man durch das persönliche Interesse des koreanischen Präsidenten an dem Thema motiviert worden und weil Yoon sich seit Langem dafür einsetzt, die weltweite Vermarktung der koreanischen Kultur zu fördern.Tatsächlich konnten südkoreanische Serien, Shows und Filme in den letzten Jahren bei Netflix gigantische Erfolge feiern. 2021 war Squid Game die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten und wurde innerhalb von vier Wochen nach der ersten Veröffentlichung von rund 111 Millionen Nutzern gestreamt.In diesem Jahr wurde die Reality-Show Physical 100 die am meisten gesehene, nicht englischsprachige Serie weltweit. Sarandos verwies darüber hinaus auch auf The "The Glory" als Beispiel für das Potenzial von Produktionen aus Korea. Dass Netflix eine Milliardensumme in Produktionen aus einem einzelnen Land steckt, ist angesichts der aktuellen Sparzwänge des Unternehmens durchaus überraschend.Der Konzern hatte in den letzten Monaten immer wieder Änderungen angekündigt, um auf sinkende, schwankende oder zumindest stagnierende Nutzerzahlen zu reagieren. Das Geld sitzt bei Netflix somit längst nicht mehr so locker wie in den Jahren zuvor. Unterdessen bleibt abzuwarten, ob Squid Game in der zweiten Staffel an den früheren Erfolg anknüpfen kann, wenn ihre Ausstrahlung im kommenden Jahr beginnt.