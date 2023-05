Neue Filme und Serien: Diese Woche bei Netflix, Prime Video & Disney+

In dieser Woche gehen bei den Streaming-Diensten Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video insgesamt 25 neue Filme und Serien auf Sendung. Die Highlights: FUBAR, Last Night In Solo, James May: Oh Cook und die Kardashians. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 21

Die tierischen Fälle von Kit und Sam: Kapitel 3 ab 22. Mai

Wanda Sykes: I'm An Entertainer ab 23. Mai

Victim/Suspect ab 23. Mai

MerPeople ab 23. Mai

Hammerharte Jungs ab 24. Mai

Muttertag ab 24. Mai

The Ultimatum: Queer Love ab 24. Mai

FUBAR ab 25. Mai

Rabo de Peixe ab 26. Mai

Barbecue Showdown: Staffel 2 ab 26. Mai

Blood & Gold ab 26. Mai

Tin & Tina ab 26. Mai

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 21

Bibi und Tina: Einfach Anders ab 22. Mai

Hohlbeins - Der Greif Staffel 1 ab 24. Mai

James May: Oh Cook Staffel 2 ab 24. Mai

Abgeschnitten ab 24. Mai

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl ab 26. Mai

The Disaster Artist ab 26. Mai

Last Night In Solo ab 27. Mai

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 21

American Born Chinese - Staffel 1 ab 24. Mai

The Kardashians - Staffel 3 ab 25. Mai

Kocktails with Khloé - Staffel 1 ab 25. Mai

Street Kings ab 26. Mai

Wild Life: Ein Leben für die Natur ab 26. Mai

Die Giraffen Arche ab 26. Mai

Vom 22. bis 28. Mai steht bei Netflix unter anderem die neue Comedy-Actionserie Fubar mit Arnold Schwarzenegger und Monica Barbaro (u.a. Top Gun: Maverick) sowie Hammerharte Jungs als Fortsetzung von Harte Junge (2000) und Knallharte Jungs (2002) im Fokus. Weiterhin sieht man eine Vielzahl von bisher unbekannten europäischen Produktionen und die zweite Staffel der Kochshow Barbecue Showdown. Erst in der nächsten Woche kann man sich bei Netflix wieder auf namhafte Neustarts freuen, etwa Manifest und New Amsterdam.Betrachtet man das Programm von Amazon Prime Video , stechen vor allem zwei Filme und Serie hervor: Der Horror-Thriller Last Night in Soho mit Anya Taylor-Joy und Matt Smith sowie neue Folgen von James May: Oh Cook, der Kochshow mit Nichtkoch James May (u.a. Top Gear, The Grand Tour). Ebenso kann man sich auf The Disaster Artist und Als Hitler das rosa Kaninchen stahl freuen. Disney+ steht hingegen im Zeichen der Kardashians, mit der dritten Staffel von The Kardashians und der Talkshow Kocktails with Khloé.