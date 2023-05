Viele Nutzer betroffen: Discord und das Problem mit den neuen Namen

Die Chat-Plattform Discord verabschiedet sich von Nutzernamen mit Hashtags und Nummern. Aktuell werden erste Accounts aufgefordert, einen neuen, einzigartigen Nickname zu wählen. Das führt bekanntlich zu Problemen, vor allem bei prominenten Mitgliedern und Servern.

Anfang Mai kündigte Discord Co-Founder und CTO Stanislav Vishnevskiy das Ende von "ErikaMustermann#1234" an. Die bisher verwendete numerische Endung soll einzigartigen Benutzernamen weichen. Mittlerweile hat der frühzeitige Zugang zur Namensänderung begonnen, der alteingesessene Nutzer (seit 2015) und Abonnenten des kostenpflichtigen Discord Nitro-Services bevorzugt. Wie zu erwarten war, stürzen sich Nutzer im Early Access auf die Namen bekannter (Gaming)-Größen und deren Server, was für Verwirrung sorgt.Die Diskussion bringt unter anderem der Indie-Entwickler Rusty Lake (via PC Gamer ) ins Rollen, bekannt für Rätselspiele wie die Cube Escape-Reihe, Rusty Lake Hotel und The White Door. Als verifizierter Besitzer (Verified Owner) eines Discord-Servers mit mehr als 240.000 Nutzern wurde dem niederländischen Studio ebenso ein frühzeitiger Namenswechsel ermöglicht. Und siehe da: "Rustylake ist bereits vergeben."Aufgrund einer möglichen Nachahmung und drohenden Rechtskosten für das Vorgehen gegen Markenrechtsverletzungen wandte sich Rusty Lake an den Discord-Kundendienst, der auf die Problematik lediglich mit einer automatisch generierten E-Mail und den Verweis auf einen separaten Helpdesk reagiert. Ebenso sollen sich bereits populäre Namen wie "pewdiepie" und "ksi" in Umlauf befunden haben, die inzwischen von Discord für ihre rechtmäßigen Besitzer zurückgenommen und reserviert wurden.Eine solche Sonderbehandlung ist für die Mehrheit der mittlerweile 200 Millionen Discord-Nutzer sehr wahrscheinlich nicht vorgesehen. Selbst dann nicht, wenn diese Community-Server mit hunderttausenden Mitgliedern betreuen. Ein bisher überschaubarer Teil von 15.000 Nutzern schloss sich bereits einer entsprechenden Petition gegen die Änderung der Nutzernamen an. Otto Normalgamer sollte jedoch bereits jetzt damit rechnen, dass der von ihm gewünschte Name vergeben sein könnte.Discord erlaubt, neben dem einzigartigen Accountnamen einen zusätzlichen Anzeigenamen zu tragen. Innerhalb von Servern und Chats kann somit der Wunschname nach außen hin dargestellt werden, während die Bezeichnung des Accounts etwa nur bei Freundschaftsanfragen eine Rolle spielt.