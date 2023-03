Wie bei Discord & Co: Hinweis auf Voice-Chats taucht in WhatsApp auf

Von Discord, Mumble und Teamspeak bis hin zu unzähligen Launchern: Mittlerweile gibt es viele Möglichkeiten, Voice-Chats zu nutzen. Die neue Testversion von WhatsApp liefert einen Hinweis, dass Räume für Sprachchats bald auch Teil des Messengers werden könnten.

Voice-Chat-Funktionen bald auch in WhatsApp

Zusammenfassung WhatsApp testet neue Funktion für Audio-Chats in Gruppen

Neue Funktionen in Google Play Beta-Version 2.23.7.12

Neues Wellenform-Symbol für Audio-Chats in der Kopfzeile

Möglichkeit der Echtzeit-Audiovisualisierung

Weitere Updates sollen Umfang aufzeigen

Audio-Chats ähnlich wie Discord oder Teamspeak

Neue Funktionen rund um Gruppen im Fokus

Ein Blick in unser WhatsApp-Special zeigt, dass wir in den letzten Wochen über einige spannende Entwicklungen in WhatsApp berichten konnten, die einen Schluss zulassen: Die Entwickler stecken aktuell viel Mühe in neue Funktionen rund um Gruppen - unter anderem mit einem neuen Community-Tab. Jetzt sind es einmal mehr die Spezialisten von Wabetainfo , die in der Testversion Hinweise auf weitere Neuerungen entdeckt haben. Die Entwickler sticken an Audio-Chats, die sich wohl ähnlich wie Voicechats mit Discord oder Teamspeak nutzen lassen.Zu finden sind die neuen Funktionen im neuen Update über das Google Play Beta-Programm, das die Version auf 2.23.7.12 bringt. Demnach haben die Entwickler erste Grundsteine für die neue Funktion namens "Audio Chats" gelegt, die in einem zukünftigen Update der App aller Voraussicht nach innerhalb der Unterhaltungen platziert werden. Dabei ist es Wabetainfo in der Testversion bereits gelungen, die neue Oberfläche für Gruppen-Audiochats zu aktivieren. Screenshots zeigen, dass in der Kopfzeile der Audio-Chats neben dem bekannten Symbol für Video-Chats dafür ein neues Wellenform-Symbol hinzugefügt wurde.Wabetainfo äußert hier die Vermutung, dass die Entwickler in den Audio-Chaträumen selbst die Möglichkeit der Echtzeit-Audiovisualisierung vorsehen könnten - der Platz oberhalb der Kopfzeile nach dem Start der Chats würde dafür genügend Raum bieten. Klar bleibt aber auch: Viele der Funktionen sind aktuell noch nicht mit dem Interface verknüpft, hier werden erst weitere Updates den genauen Umfang aufzeigen.