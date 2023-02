Komischer Bug: Bei Discord-Nutzung drosseln Nvidia-Karten herunter

Im Zusammenspiel zwischen Discord und Grafikkarten von Nvidia kommt es aktuell zu einem komischen Problem. Ist die Software während des Spielens geöffnet oder läuft im Hintergrund, laufen die Grafikkarten mit einer niedrigeren Taktrate.

Wenn Software und Hardware sich nicht vertragen

Patch später, Workaround da

Zusammenfassung Problem: Ist Discord geöffnet, laufen Nvidia Grafikkarten langsamer

Leistungseinbußen sind von der Karte abhängig. Ältere Karten wohl mehr betroffen

Nvidia hat das Problem bestätigt und will es "später" beheben.

Es gibt eine Übergangslösung mit Anpassungen im GeForce 3D Profilmanager.

Discord ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden, Nvi­dia-Gra­fik­kar­ten sind sehr verbreitet. Wenn es also ausgerechnet zwischen diesen beiden Produkten zu Problemen kommt, sind davon gleich Millionen Anwender betroffen. Nutzern des Linus Tech-Tipps-Forums ist es zu verdanken, dass jetzt ein solcher Bug entdeckt wurde. Offenbar liegt der Fehler bei der Art, wie Discord auf die von Nvidia bereitgestellten Kodier-/Dekodier-Engines für Videostreaming zugreift.Nach einer ersten Analyse ist der Einfluss auf die Leistung von der Art der verwendeten Karte abhängig. Ist Discord geöffnet, scheinen Nvidias 30er-Karten rund 200 MHz zu verlieren, einige Nutzer sprechen bei älteren 10er-Karten von einem Absinken der Taktrate von bis zu 500 MHz. Ein aktueller Test oder aufschlussreiche Nutzerberichte zu den 40er-Karten und deren Verhalten liegt noch nicht vor. Wie The Register in seinem Bericht schreibt: "Auf neuen Karten dürfte der Leistungsunterschied kaum ins Gewicht fallen, bei älteren Modellen könnte er sich allerdings bemerkbar machen".Nvidia hat das Problem vor Kurzem dann auch in einem Support-Beitrag bestätigt. "Wenn Discord im Hintergrund geöffnet ist, erreicht der Takt der Grafikkarte nicht die volle Geschwindigkeit", so das Unternehmen unmissverständlich. Das Problem sei nach dem jüngsten Update der Discord-App aufgetreten. Wie man weiter erläutert, wird man für PC Nutzer "zu einem späteren Zeitpunkt" ein Update bereitstellen.Wer das Problem schon zuvor aus der Welt räumen will, kann sich mit einer Übergangslösung behelfen. Diese macht Anpassungen im GeForce 3D Profilmanager und dem von Discord verwendeten SLI-Profil nötig.