Discord will zur Plattform werden, auf der direkt Games gespielt werden

Discord ist einst als Spiele-zentrierte Kommunikationsplattform gestartet, in den letzten Jahren hat man sich immer mehr zu einem Dienst für alle Bereiche geöffnet. Nun schließt man den Kreis wieder, da Discord sein Aktivitäten-Feature (lies: Games) ausbaut.

Discord baut Activities und damit Games aus

Discord hat im vergangenen Dezember ein Feature namens Activities gestartet, dieses bietet knapp 20 simple Spiele, die man innerhalb des Clients bzw. auf passenden Servern spielen kann. Die Anzahl ist auch deshalb begrenzt, weil das laut Discord noch als Experiment geführt wird. Doch dieses schreitet offenbar nach Wunsch voran, denn nun hat die Chat-und-mehr-Plattform angekündigt, dass man diese Aktivitäten für Drittentwickler öffnet.Der Zeitpunkt der Ankündigung ist kein Zufall, denn nächste Woche findet in San Francisco die GDC (Game Developers Conference) statt. Deshalb schaltet Discord auch am ersten GDC-Tag die Möglichkeit frei, eigene Activities erschaffen zu können: "Viele Discord-Entwickler da draußen haben ein Auge auf Activities geworfen und sich gefragt, wann sie ihre eigenen erstellen können", schreibt man dazu in einem Blogbeitrag Konkret läuft die Entwicklung in der neu erschaffenen und vorgestellten Embedded App SDK, damit sollen zahlreiche Discord-Spiele entstehen. Und die Plattform hat hier auch Großes vor: "Wir möchten, dass sich Discord zum besten Ort für Entwickler entwickelt, an dem sie all das machen können: entwickeln, teilen, verbreiten, entdeckt werden und Geld verdienen", so Discord."Wir wollen, dass Discord der Ort ist, an dem deine App ihren Anfang nimmt, an dem sie ein Zuhause in den Communities von Menschen auf der ganzen Welt findet und an dem sie einfach mit Freunden geteilt werden kann", schreibt Discord weiter und kündigt den Start des Ganzen auch für den ersten GDC-Tag, also den 18. März an.Laut Discord arbeitet man derzeit auch daran, wie man derartige Spiele und auch Apps allgemein von bestimmten Servern lösen kann, diese sollen künftig an Nutzerkonten geknüpft sein. Auch hier starten die Tests nächste Woche.