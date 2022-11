UK-Regierung startet Discord-Server und das geht spektakulär schief

Discord richtete sich einst in erster Linie an Gamer, mittlerweile ist es aber eine Art Messenger für alle(s). Das führt jedoch zu einer Server-Inflation, die viele Discord-Nutzer nervt. Nun hat auch die britische Regierung einen Server gestartet - und es kam, wie es kommen musste.

"Read only" und trotzdem Spaß, Chaos und Kritik

Discord-Server sind beliebt und auch praktisch, zumindest in vielen Anwendungsfällen. Doch das führt auch dazu, dass Institutionen und Unternehmen auf die Idee kommen, auf der Plattform eine "Vertretung" zu eröffnen, die dort eigentlich nichts verloren haben. Das zeigt nun das Beispiel der britischen Regierung. Denn das Finanz- und Wirtschaftsministerium des Vereinigten Königreichs, also His Majesty's Treasury, hatte die glorreiche Idee, einen Discord-Server zu starten.Allzu viel Informationen gibt es dort nicht, der HM Treasury-Server ist auch nur "Read only", man kann dort also nichts posten. Der Server hat auch nur drei Channels, einen Willkommens-Kanal, einen für "Wie man diesen Server nutzt" und einen für News des Ministeriums. Der Server ist derzeit also alles andere informativ, man kann sich die Sinnfrage stellen: Was zum Teufel macht das britische Ministerium da und wieso braucht sie einen Discord-Server?Dennoch stürmten und stürmen die Nutzer den Server regelrecht, um auf "kreative" Weise der britischen Regierung mitzuteilen, was man von ihr hält. Und das ist erwartungsgemäß nicht besonders viel. Da die Nutzer aber selbst nichts posten können, griffen sie zu Tricks, um ihre Botschaft zu verschicken.Das war einerseits ein geänderter Name sowie eine entsprechend mit einer Botschaft versehene Notiz. Andererseits wurden Nutzer mit Emoji-Reaktionen kreativ und nutzten u. a. die Buchstaben, um mehr oder weniger eindeutige Mitteilungen zu hinterlassen. Wie PC Gamer berichtet, verschwanden der Willkommen-Kanal und die Möglichkeit zu Emoji-Reaktionen zwischenzeitlich zwar, doch mittlerweile ist beides wieder zurück - und der selten jugendfreie "Spaß" geht weiter.