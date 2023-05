Haptisches Feedback: Patenttroll geht gegen Valve Steam Deck vor

Der Gaming-Konzern Valve wird von einem Unternehmen namens Immersion verklagt. Damit reiht sich Valve nun in die Reihe der größten Konzerne weltweit ein - denn egal ob Apple, Sony oder Microsoft, Immersion hat sie schon alle vor Gericht gezogen.

Immersion verklagte sie alle

Schadensersatz gefordert

Zusammenfassung Valve wird von Immersion verklagt, wegen Verletzung von Patente im Bereich haptisches Feedback.

Immersion hat bereits viele große Konzerne verklagt, u.a. Apple, Sony, Microsoft.

Immersion ist Lizenzgeber für Touch-Feedback-Technologie.

Klage betrifft Spiele wie Apex Legends, Half-Life: Alyx, Star Wars: Jedi Survivor.

Immersion fordert Schadensersatz, Lizenzgebühren und Verbot der Nutzung.

Nintendo entging Klage, aber lizenziert jetzt Immersion-Technologie.

Valve hat sich noch nicht zur Klage geäußert.

Es geht in der am 15. Mai eingereichten Klage gegen Valve um Steam Deck und den Index VR-Controller, genauer gesagt um das haptische Feedback, das in vielen Spielen integriert ist.Laut Klageschrift werden im Index VR-Headset sowie im Steam Deck sieben Patente für haptisches Feedback von Immersion verletzt. Obwohl Valve nicht viele Titel entwickelt, gehören zu den in der Klage aufgeführten Titeln beliebte Spiele wie Apex Legends, Half-Life: Alyx, Star Wars: Jedi Survivor, War Thunder und Call of Duty: Modern Warfare II. Das meldet das Online-Magazin The Verge Immersion ist ein US-Unternehmen, das als Entwickler und Lizenzgeber von Touch-Feedback-Technologie (haptisches Feedback) bekannt wurde. Immersion wird in der Presse häufig als Patenttroll beschrieben, und das kommt nicht von ungefähr: Sony und Microsoft lizenzieren das Patentportfolio, nachdem sie von dem Patentverwalter verklagt wurden. Auch Apple, Google, Motorola und Fitbit haben sich ebenfalls bereits - teils mithilfe von Gerichten - über die Lizenzierung geeinigt.Meta befindet sich derzeit mitten in Rechtsstreit mit Immersion. Nintendo ist laut The Verge einer Klage entgangen, was vielleicht auf die eigene Entwicklung der Rumble-Pak-Technologie für das Nintendo 64 zurückzuführen ist, aber es lizenziert jetzt auch Immersion-Technologie.Immersion hält zahlreiche Patente im Bereich der haptischen Technologie, die taktile Rückmeldungen als Reaktion auf Benutzeraktionen liefert. In seiner Klage fordert Immersion jetzt Schadensersatz als Entschädigung für die Rechtsverletzung durch Valve, die Zahlung von Lizenzgebühren und eine gerichtliche Verfügung, die Valve daran hindert, die Technologien weiterzunutzen. Das könnte teuer werden für das verhältnismäßig kleine Unternehmen. Valve hat sich noch nicht zur Klage geäußert.