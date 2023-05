Asus ROG Ally: "Steam Deck mit Windows" startet offiziell für 699 Euro

Asus und Microsoft nehmen ab sofort das Steam Deck ins Visier. Zu Preisen ab 699 Euro will man in Kooperation mit AMD bald einen auf Windows 11 basierenden Handheld-PC im Formfaktor einer mobilen Spielkonsole bieten, der Valves Vorbild in vielerlei Hinsicht in den Schatten stellt.

ASUS

Das Asus ROG Ally geisterte seit einiger Zeit durch die Gerüchteküche, wobei sich schon vor einigen Tagen abzeichnete, dass das mit einem AMD Z1 (Extreme) Prozessor ausgerüstete Gerät mit dem 7-Zoll-Touchscreen und den Bedienelementen eines Gaming-Controllers in Europa nicht ganz so günstig sein würde wie das Valve Steam Deck.Ab Mitte Juni soll auch hierzulande das Asus ROG Ally mit AMD Z1 Extreme SoC angeboten werden, wobei zunächst die teurere Variante mit der stärkeren Plattform auf den Markt kommt, welche mit 799 Euro zumindest in Europa deutlich teurer ist als das in der teuersten Version für 679 Euro erhältliche Valve Steam Deck. Die "Sparversion" mit dem weniger leistungsfähigen AMD Z1 "nicht-Extreme" kommt zwar für 699 Euro in den Handel, wird aber erst ab dem dritten Quartal verfügbar sein.Für sein Geld bekommt der Kunde beim ROG Ally von Asus aber auch durchaus mehr geboten als bei Valve. So hat das Windows-basierte Pendant zum Steam Deck ein Full-HD-Display, das mit mindestens 30 und bis zu 120 Hertz Inhalte flüssiger und schärfer darstellen kann. Der Arbeitsspeicher ist außerdem immer 16 Gigabyte groß und es ist je nach Modell eine 256- oder eine 512-Gigabyte-SSD auf NVMe-Basis an Bord.Zur weiteren Ausstattung gehören ein 40-Wattstunden-Akku, ein 3,5-mm-Anschluss für Headsets, ein kombinierter USB-C 3.2 Gen 2 Port mit Unterstützung für DisplayPort 1. und ein MicroSD-Kartenleser zur Speichererweiterung. Die neuen AMD-Chips im ROG Ally nutzen die Zen 4 CPU-Architektur und eine AMD RDNA 3-basierte Grafikeinheit und sollen je nach Variante mit 2,8 bis 8,6 TFLOPs Leistung aufwarten.Über einen proprietären Anschluss kann bei Bedarf auch eine externe Grafikeinheit angeschlossen werden, in deren Gehäuse maximal eine Nvidia GeForce RTX 4090 nutzbar ist. Dass Microsoft im Hintergrund kräftig mitmischt, erkannt man unter anderem daran, dass die Käufer des ROG Ally von Asus jeweils auch immer eine dreimonatige Mitgliedschaft für Xbox Game Pass Ultimate spendiert bekommen.