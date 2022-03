Steam Deck: Valve veröffentlicht Treiber für Windows-Unterstützung

Anfang des Monats hat Valve die ersten Exemplare seines Handhelds ausgeliefert, teils persönlich durch Co-Gründer und Chef Gabe Newell. Der Hersteller hat bereits vor Veröffentlichung versprochen, dass das Linux-basierte Gerät auch Windows unterstützen wird - nun ist es so weit.

Vorerst nur Windows 10 möglich

Steam Deck mit Konsole zu umschreiben ist natürlich nur ein Hilfsbegriff, denn im Wesentlichen ist es ein Mini-Linux-PC, der an eine Nintendo Switch erinnert. Doch natürlich ist Valve traditionell ein Windows-nahes Unternehmen, schließlich beruht der Erfolg von Steam auf dem Umstand, die führende Distributionsplattform für Spiele zu sein.Nun hat Valve auf der "Windows-Ressourcen für Steam Deck" genannten Seite die zusätzlichen Treiber bereitgestellt, das soll auch mit dem Microsoft-Betriebssystem ein "optimales Ergebnis" ermöglichen, wie es im dazugehörigen Blogbeitrag heißt.Valve hat dazu auch einige zusätzliche Hinweise veröffentlicht und merkt unter anderem an, dass man derzeit nur eine vollständige Windows-Installation durchführen könne: "Steam Deck ist zwar vollständig Dual-Boot-fähig, aber das SteamOS-Installationsprogramm, das einen Dual-Boot-Assistenten bereitstellt, ist noch nicht fertig."Es gibt außerdem eine signifikante Einschränkung, denn im Moment ist es nur möglich, Windows 10 zu installieren. Um Windows 11 aufspielen zu können, ist nämlich ein neues BIOS mit fTPM-Unterstützung erforderlich, so Valve. Laut dem Hersteller befindet sich dieses aber noch in Entwicklung, es soll allerdings bald veröffentlicht werden.Die nun veröffentlichten Treiber beinhalten vor allem jene für GPU, WLAN und Bluetooth, nicht jedoch die für die Audio-Unterstützung. Diese sind laut dem Hersteller noch in Arbeit, doch das bedeutet nicht, dass man auf Sound verzichten muss: "Sie können mit dem Steam Deck unter Windows trotzdem Audio über Bluetooth oder USB-C verwenden."