Asus ROG Ally: So viel kostet die Steam-Deck-Alternative in Europa

Asus bringt seine Steam-Deck-Alternative ROG Ally in den kommenden Wochen auch nach Deutschland. Der taiwanische Hersteller tut sich dabei mit AMD und Microsoft zusammen, um ein attraktives Hardware-Paket zu schnüren - jetzt können wir Angaben zum Preis in Europa machen.

Kampfpreis ist in Deutschland kein Kampfpreis

Zusammenfassung Asus ROG Ally kommt nach Deutschland: Preis 799 Euro.

7" Full-HD-Display, 120 Hz, 500 Candela.

CPU: Hexa-/Octacore, 5.0/5.1 GHz.

AMD RDNA3-GPU mit 4/12 Compute-Units.

16 GB LPDDR5-RAM, 256/512 GB PCIe4-SSD.

40Wh-Akku, GPU-Dock für bis zu RTX 4090.

Vorstellung: 11. Mai, Verfügbarkeit ab Juni.

Preis deutlich höher als in USA.

ASUS

Das Asus ROG Ally kommt in den USA zu Preisen ab 599 US-Dollar auf den Markt, wobei die stärkere Version mit dem neuen AMD Z1 Extreme Octacore-APU und 512 Gigabyte SSD-Speicher dort für 699 Dollar in den Handel startet. Hierzulande müssen die Kunden wie so oft etwas tiefer in die Tasche greifen.Laut uns vorliegenden Angaben von Einzelhändlern wird der Asus ROG Ally Handheld-Gaming-PC in Europa für 799 Euro in den Handel kommen. Diese Preisangabe bezieht sich auf die oben erwähnte teurere Ausgabe, bei der die stärkere Version von AMDs neuer Plattform für tragbare Gaming-PCs verbaut ist. Es handelt sich konkret um das Modell RC71L des ROG Ally.Wie in den Vereinigten Staaten wird die stärkere Version auch hierzulande als erstes verfügbar sein, bevor die schwächere und deshalb etwas günstigere Ausgabe zu einem späteren Zeitpunkt folgen dürfte. Daher liegen uns auch noch keine Angaben zum Einstiegspreis vor, da die preisgünstigere Ausgabe des ROG Ally hierzulande eben auch später verfügbar sein wird.Preislich positioniert sich Asus mit dem ROG Ally in der teureren Version für 799 Euro, anders als in den USA, bei Weitem nicht so gut gegenüber dem Steam Deck von Valve. Der Gaming-Handheld mit Linux-Betriebssystem und AMD-CPU von Valve kostet hierzulande nämlich auch in der teuersten Version maximal 679 Euro.Der Grund für den höheren Euro-Preis dürfte wie so oft in den hierzulande fällig werdenden Steuern und Abgaben liegen. Immerhin bekommt der Kunde für seine knapp 800 Euro auch in Europa ein durchaus beeindruckend kräftiges Kompakt-Paket an Gaming-fähiger Hardware. Das Asus ROG Ally hat ein 7 Zoll großes Full-HD-Display mit bis zu 120 Hertz Bildwiederholrate und maximal 500 Candela Helligkeit.In dem Gerät steckt je nach Variante eine bis zu 5,0 oder 5,1 Gigahertz schnelle Hexa- oder Octacore-CPU, wobei im gleichen Paket auch noch eine AMD RDNA3-GPU mit vier oder 12 Compute-Units untergebracht ist. Es gibt immer 16 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher und 256 oder 512 GB PCIe4-SSD. Die Stromversorgung erfolgt mittels eines 40Wh-Akkus. Wer mehr als die integrierte Grafik-Power benötigt, kann mittels eines proprietären GPU-Docks, das Asus als Zubehörprodukt anbietet, maximal eine Nvidia GeForce RTX 4090 nutzen.Die offizielle Vorstellung des Asus ROG Ally erfolgt am 11. Mai 2023. Die Verfügbarkeit dürfte ab Mitte Juni gegeben sein.