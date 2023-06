Steam wurde massiv überarbeitet - und sieht nun richtig hübsch aus

Steam führt zwar regelmäßig Updates am Client durch, sichtbar sind diese in der Regel aber eher selten. Große Updates sind noch seltener, doch nun ist es wieder einmal so weit. Und die neue Steam-Version sieht endlich zeitgemäß und hübsch aus - neue Features gibt es ebenfalls.

Steam ist für die meisten PC-Gamer ein Muss, schließlich handelt es sich dabei um das wichtigste Spiele-Distributionsnetzwerk, das es derzeit gibt - und dies wird sich wohl auch nicht so schnell ändern. Was sich nun aber ändert, ist die Optik des Clients. Denn dieser bekommt ein bereits im April vorgestelltes und zunächst per Beta getestetes Update, das die Oberfläche der Anwendung an vielen Stellen auffrischt.Mehr als das: Valve spendiert Steam auch diverse neue Funktionen und führt auch unter der Haube Änderungen durch. Im letzteren Fall wurden das Framework bzw. die Codebasis für Desktop, Big Picture Mode und Steam Deck vereinheitlicht, was die Performance und auch Einführung neuer Features auf den jeweiligen Plattformen verbessern sollte.Wie Valve in einem Blogbeitrag erklärt, werden auch Verbesserungen an der Darstellung und Nutzbarkeit durchgeführt, das betrifft unter anderem Dialogfenster, Menüs, Schriftarten und Farben, genauer gesagt wurden diese Änderungen an der Hauptkopfzeile von Steam, die Einstellungen und die Screenshot-Verwaltung umgesetzt.Die Steam-Betreiber haben außerdem die Benachrichtigungen überarbeitet. Diese sollen relevanter werden bzw. wie Steam schreibt: "Die grüne Glocke leuchtet nur noch, wenn es wirklich etwas Neues gibt." Die Notifications lassen sich nun auch feintunen.Eine weitere wichtige Änderung betrifft das über Umschalt-Taste+Tab erreichbare In-Game-Overlay. Dieses hat ein neues Design, ein neues Dienstprogramm und mehr Anpassungsfähigkeit erhalten. Dadurch soll dieses Feature nützlicher werden, darüber erreicht man laut Valve Chat, Errungenschaften, Guides, Diskussionen, einen Browser und mehr noch einfacher während des Spielens.Sinnvoll ist auch die neue Notizfunktion, die Anmerkungen für einzelne Spiele erlaubt und auch in Richtung Steam Deck synchronisiert wird. Praktisch: Gemeinsam mit dem neuen Overlay kann ein einzelnes Fenster im Vordergrund angeheftet werden, um die Notizfunktion (aber nicht nur die) effektiver erreichen und nutzen zu können.