Steam Deck: Valve verkauft nun stark vergünstigte Refurbished-Geräte

Valves Handheld-Mini-PC Steam Deck ist vor gut einem Jahr auf den Markt gekommen und ist ein Erfolg. Wer eine solche Quasi-Konsole haben möchte, der muss aber durchaus etwas Geld investieren, denn preislich geht es bei 419 Euro los. Doch es geht auch deutlich günstiger.

Gebrauchsspuren, aber ansonsten wie neu

Bis zu 140 Euro günstiger

Zusammenfassung Valve bietet generalüberholte Steam Decks zum reduzierten Preis an.

Jedes Gerät durchläuft eine vollständige Rücksetzung und 100 Tests.

Leichte Gebrauchsspuren, ansonsten mit Neugeräten vergleichbar.

Refurbished-Geräte sind nicht unbegrenzt verfügbar.

Standardmodell 339 Euro, 256 GB für 439 Euro, 512 GB für 539 Euro.

Denn Valve hat bekannt gegeben, dass man ab sofort generalüberholte Steam Decks zum Verkauf anbietet, derartige Geräte werden im Englischen als "refurbished" bezeichnet. Dabei handelt es sich um Hardware, die wegen Defekten oder sonstigen Mängeln zurückgegeben, aber vom Hersteller repariert wurde. Dabei garantiert das jeweilige Unternehmen, dass die generalüberholte Hardware "wie neu" ist. Valve erklärt hierzu: "Jedes zertifiziert generalüberholte Steam Deck wurde sorgfältig nach den gleichen hohen Standards getestet wie unsere Geräte aus dem Einzelhandel. Jedes Gerät durchläuft eine vollständige Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen, ein Software-Update und eine umfassende Überprüfung mit über 100 Tests." Getestet werden auf diese Weise alle Anschlüsse, das Audiosystem, der Bildschirm, der Akkus und die verbauten Komponenten.Mit Ausnahme von leichten Gebrauchsspuren erfüllt die generalüberholte Hardware die Leistungsanforderungen neuer Geräte aus dem Einzelhandel - laut Valve wird diese mitunter sogar übertroffen.Das Ganze hat auch seinen Preis, in diesem Fall aber eben einen reduzierten. Denn das Standardmodell des Steam Decks, das regulär 419 Euro kostet, ist als generalüberholtes Gerät für 339 Euro zu haben. Ein Gerät mit 256 GB NVMe-SSD kostet 439 Euro statt 549 Euro, wer einen 512-GB-Speicher haben will, der bezahlt sogar 140 Euro weniger, nämlich 539 Euro statt 679 Euro.Der einzige Haken an der Sache: Refurbished-Geräte sind nicht unbegrenzt vorhanden, da dafür natürlich erst einmal zurückgeschickte bzw. reparierte Geräte benötigt werden. Wer also so ein Steam Deck haben will, sollte nicht zu lange zögern, wenn eines verfügbar ist.