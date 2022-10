Steam Deck: Valve bewirbt die Konsole mit einem Switch-Emulator

Mit dem Steam Deck bietet Valve schon seit einiger Zeit eine Handheld-Konsole an, die auch der Nintendo Switch Konkurrenz entgegensetzen soll. Mithilfe von Emulatoren wie Yuzu ist es möglich, auf dem Steam Deck Games des japanischen Publishers auszuführen.

Video durch neuen Trailer ersetzt

Das hat Valve bislang jedoch nicht offiziell betont, da sich Emulatoren in einer rechtlichen Grauzone befinden und es nicht gerade für die eigene Konsole spricht, wenn Nutzer die Hardware nur für Spiele einer fremden Plattform kaufen. Da das Gerät jetzt ohne vorherige Reservierung erworben werden kann, hat Valve einen neuen Trailer zum Steam Deck veröffentlicht, der auf die einzelnen Funktionen der Konsole eingeht. In dem knapp drei Minuten langen Werbeclip ist das Icon des Emulators Yuzu auf dem Startbildschirm zu erkennen. Damit wird gezeigt, dass die Option besteht, Switch-Titel auf dem Steam Deck zu spielen.Der Werbespot wurde vermutlich nur aus Versehen veröffentlicht. Bereits nach kurzer Zeit wurde die ursprüngliche Version des Videos entfernt und durch einen neuen Trailer ersetzt. Hier wurde das Yuzu-Logo durch ein Cover des Spiels "Portal 2" ersetzt. Andererseits wäre es denkbar, dass Valve den Clip absichtlich mit dem Logo des Switch-Emulators hochgeladen hat, um eine größere Reichweite zu erzielen.Yuzu ist ein kostenloser Open-Source-Emulator, der an sich legal zur Verfügung steht. Um Switch-Spiele auf dem Steam Deck spielen zu können, müssen die Dateien allerdings von den Nutzern auf die Konsole geladen werden. Während das Bereitstellen und Herunterladen der urheberrechtlich geschützten Games rechtlich problematisch ist, können die Abbilder auch selbst erstellt werden. Das setzt natürlich voraus, dass der Nutzer bereits eine Switch und den entsprechenden Titel besitzt.