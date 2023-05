Windows 11 Mobile-Konzept zeigt, was Microsoft nicht gewagt hat

Microsoft hatte mit Windows Mobile weder Erfolg noch Durchhaltevermögen, oder viel Fantasie bei der Umsetzung. Dabei könnte Windows auf einem Smartphone nicht nur sehr gut aussehen, es könnte auch überaus nützlich sein. Ein Windows 11 Mobile Konzept zeigt das jetzt.

Schickes Windows 11 Mobile-Konzept

Windows 11-Lookalike

In einem kurzen Video stellt der YouTuber AR 4789 sein Konzept vor. Das Video wurde bereits Anfang April veröffentlicht, macht jetzt aber gerade erst seine Runde durch die einschlägigen Blogs und Online-Magazine. Wir sind auch durch Neowin erst darauf aufmerksam geworden.Das Windows 11 Mobile-Konzept wurde am PC erstellt und zeigt kein echtes/ funktionierendes Betriebssystem, sondern lediglich Skizzen, wie Windows 11 auf einem Smartphone aussehen könnte.Der YouTuber AR 4789 hat damit ein spannendes Konzept hingelegt, auch wenn einige Details für den kleinen Smartphone-Bildschirm doch etwas zu kleingliedrig wirken. Dafür findet sich ein Windows 11-Nutzer gleich zurecht, denn das Konzert hat sich an das Design und die Nutzeroberfläche der neuesten Windows-Version gehalten. Man erkennt daher viele Elemente wieder und dürfte mit diesem OS-Konzept sicherlich keine Probleme bei der Bedienung haben.Microsoft selbst hat ja bekanntermaßen vor rund fünf Jahren bekannt gegeben, dass Windows 10 Mobile nicht mehr weiterentwickelt wird. Zugleich kam auch die Absage, dass der Konzern selbst keine neuen Smartphones mehr produzieren würde. 2019 erfolgte das letzte Update für Windows Mobile.