Windows 8: Konzeptbilder aus der Entwicklungs-Phase veröffentlicht

Obwohl Windows 8 inzwischen einer vergangenen Ära angehört, tauchen nach und nach einige interessante Details aus der Entwicklungs-Phase des Redmonder Betriebssystems auf. Der ehemalige Windows-Chef hat nun einige Videos aus Meetings von vor zwölf Jahren veröffentlicht.

Fehlender Startup-Sound enthüllt

Microsoft/Roland

Die Clips wurden auf dem YouTube-Kanal " Hardcore Software " geteilt. Der Kanal wird von dem früheren Windows-Chef Steven Sinofsky betrieben. Wie Deskmodder schreibt, hat der ehemalige Microsoft-Mitarbeiter hier Videos aus einem Team-Meeting, das 2010 abgehalten wurde, geteilt. Die Besprechung hat die Entwicklung von Windows 8 eingeleitet und sich mit gesammelten Ideen aus den vorherigen Jahren beschäftigt. In der Brainstorming-Phase sind einige Konzepte entstanden, die später dann auch in die finale Version des Betriebssystems übernommen wurden. Wir haben die Mockups in der folgenden Galerie zusammengetragen.Die Konzeptbilder zeigen unter anderem das Startmenü mit den Live-Kacheln, das Office-Programm Excel, den neuen Datei-Explorer sowie eine Seitenleiste mit Kacheln. Außerdem sind eine Taskleiste, die sich über mehrere Monitore hinweg erstreckt, sowie der überarbeitete Internet Explorer zu sehen.In den letzten Jahren sind einige weitere interessante Details in Verbindung mit Windows 8 aufgetaucht. So wurde 2018 bekannt , dass das Betriebssystem ein geheimes Rätsel enthielt, das lediglich von einer einzigen Person gelöst wurde. Ferner wurde vor wenigen Wochen enthüllt, wie der fehlende Startup-Sound von Windows 8 geklungen hätte. Der Support für das Betriebssystem ist schon 2016 ausgelaufen. Der Nachfolger Windows 8.1 wird hingegen noch bis zum 10. Januar 2023 unterstützt.