Google-Mitarbeiter sind stinksauer, weil das Gehalt des CEOs steigt

Der Suchmaschinenriese Google hat - wie viele andere Tech-Giganten - in den vergangenen Monaten tausende Mitarbeiter entlassen und spart auch intern an allen Ecken und Enden. Das gilt aber nicht für das Management, denn dort sind die Gehälter üppig - allen voran beim CEO.

Googler protestieren per Memes

Zusammenfassung Google entlässt 12.000 Mitarbeiter, CEO Pichai bekommt 226 Mio. Dollar Gehalt.

Pichai verteidigt sich: Er und andere Topmanager nehmen Kürzungen vor.

Google-Mitarbeiter machen sich mit Memes über Pichai lustig.

Brodelnde Stimmung: Google-Mitarbeiter verurteilen Pichais Gehalt.

Anfang des Jahres hat der Suchmaschinenriese aus dem kalifornischen Mountain View rund 12.000 Mitarbeiter entlassen und ging dabei auch wenig zimperlich vor, da beispielsweise eine Schwangere gehen musste. Gleichzeitig wird nun bekannt, dass Google-CEO Sundar Pichai in und kurz vor dieser Krise ein saftiges Gehalt bekommen hat.Denn laut offiziellen Meldungen bei der Börsenaufsicht SEC hat Pichai im vergangenen Jahr insgesamt 226 Millionen Dollar verdient, den Großteil davon über Aktienprämien in Höhe von 218 Millionen Dollar. Innerhalb des Konzerns kommt das aber alles andere als gut an, denn wie CNBC berichtet, kursieren innerhalb von Google bzw. Alphabet zahlreiche Memes, die auf das Gehalt des Chefs anspielen.Diese machen sich darüber lustig, dass die Einsparungen für alle gelten, "außer unsere hart arbeitenden Vice Presidents und den CEO". Besonders pikant dabei ist, dass Pichai erst im Januar sagte, dass er "die volle Verantwortung" für die Bedingungen übernehme, die zu den unternehmensweiten Entlassungen geführt haben.In einem internen Meeting verteidigte Pichai sein Gehalt und verwies darauf, dass er und auch andere Topmanager sich zu "erheblichen Kürzungen ihrer Prämien" bereiterklärt hätten. Doch auch das wurde sofort per Meme aufgegriffen.Es zeigt den Shrek-Bösewicht Lord Farquaad und den folgenden Text: "Sundar nimmt 226 Millionen Dollar an, während er 12.000 Googler entlässt, Vergünstigungen kürzt und Moral und Kultur zerstört." Das spielt auf ein Zitat dieser Figur an, und zwar auf: "Einige von euch werden vielleicht sterben, aber das ist ein Opfer, das ich bereit bin zu bringen." Kurzum: Bei Google brodelt es offenbar gewaltig.