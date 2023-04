Google Pixel Fold im Video: Neues Material des ersten Falt-Pixels geleakt

Nachdem wir bereits eine ganze Reihe an Informationen zu den kommenden Google-Pixel-Geräten des Jahres 2023 zusammentragen konnten, gibt es nun weitere Details zum Pixel Fold. Ein Video soll das Falt-Smartphone in Aktion zeigen.

Langlebiges Scharnier

Vorstellung am 10. Mai erwartet

Zusammenfassung Google Pixel Fold: Falt-Smartphone, ähnl. Design wie Samsung Galaxy Z Fold 4.

Video zeigt Gerät in Aktion, recht zuverlässige Quelle.

Kosten: ~1.700 US-Dollar, Erscheinen im 3. Quartal.

Stabiles Scharnier, bester aller faltbaren Geräte.

Akku: "Extreme Battery Saver"-Modus bis 72 Stunden.

Vorstellung am 10. Mai? Google schweigt.

Video zeigt nur das Design, keine Funktionen.

Dabei erinnert das Google Pixel Fold in dem kurzen Clip vom Design ganz stark an das aktuelle Samsung Galaxy Z Fold 4. Das in dem Video gezeigte Gerät verfügt über ein buchähnliches Klapp-Design mit einem internen Display, das allerdings recht klobige Ränder und dazu eine auffällige Displayfalte aufweist.Erst vor wenigen Tagen gab es neue Gerüchte, angeblich aus internen Quellen bei Google, die besagten, dass der Konzern in diesem Jahr sein erstes Falt-Smartphone vorstellen wird. Nun hat Kuba Wojciechowski ein Video geleakt, das seiner Meinung nach das Pixel Fold zeigt. Wojciechowski hat eine recht zuverlässige Erfolgsbilanz, was Leaks angeht - daher ist der kurze Clip sehenswert: Wojciechowski erklärte auf Nachfrage des Online-Magazins The Verge , dass das Material rund einen Monat alt sei. Woher es genau stammt, wird aber nicht erläutert. In dem kurzen Video sieht man dabei das Gerät ohne jegliche Funktion, man kann also nur etwas zum Design sagen.Das Pixel Fold soll älteren Berichten zufolge rund 1.700 US-Dollar kosten, und vermutlich im dritten Quartal dieses Jahres auf den Markt kommen. Google soll bei der Entwicklung des 7,6-Zoll-Faltdisplay besonderen Wert auf ein haltbares, stabiles und langlebiges Scharnier gelegt haben. Laut Gerüchteküche soll das gelungen sein - das Pixel Fold geht mit dem Versprechen, das beste Scharnier aller bisherigen faltbaren Geräte zu haben, ins Rennen.Des Weiteren soll Google einen Akku für das Fold nutzen, der dank eines "Extreme Battery Saver"-Modus bis zu 72 Stunden durchhalten kann. Bisher hat Google noch nichts von den Gerüchten bestätigt. Erwartet wird, dass der Konzern das Pixel Fold am 10. Mai vorstellen wird.