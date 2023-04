Die fetten Jahre sind vorbei: Google streicht nun auch die Büro-Snacks

Noch vor einigen Jahren galt Google in Bezug auf den Arbeitsplatz als eine Art Schlaraffenland. Denn die Büros des Suchmaschinenriesen galten als cool, es gab viele Vergünstigungen und Extras. Doch die Zeiten haben sich geändert und in Büros wird überall der Rotstift angesetzt.

Stellenabbau bei Alphabet

Zusammenfassung Google als Arbeitgeber: Luxus, Extras & Vergünstigungen

"Rotstift-Politik": 12.000 Mitarbeiter müssen gehen

Kostenlose Snacks wegrationalisiert

Massagetherapeut*innen entlassen, Fitnesskurse gekürzt

Schwächere "Netbooks" statt vollwertiger Laptops

Vorbereitung auf schwierigere Zeiten?

Als das Wachstum in der Tech-Branche kaum Grenzen kannte und die großen Konzerne im Silicon Valley verzweifelt nach Mitarbeitern suchten, galt es, Personal nicht nur durch Geld zu locken, sondern auch durch eine möglichst angenehme Arbeitsatmosphäre. Dazu zählten Büroräume, die eher an ein gemütliches Luxushotel für Hippies erinnerten, aber auch diverse Extras wie beispielsweise kostenlose Snacks.Doch die Zeiten haben sich geändert, Google-Mutter Alphabet gab Anfang des Jahres bekannt, dass sich rund 12.000 Mitarbeiter neue Jobs suchen müssen. Dabei zeigte sich das Unternehmen gnadenlos und feuerte auch eine Schwangere im achten Monat. Später wurde auch noch bekannt, dass sich Googler, wie die Mitarbeiter sich selbst nennen, Schreibtische teilen müssen.Nun schafft der Konzern auch die bisher kostenlosen Office-Snacks ab: Wie The Atlantic berichtet (via Insider ), hat Google bisher frei bereitstehende Knabbereien wie getrocknete Früchte, Chips, M&Ms und Muffins wegrationalisiert.Das ist das letzte Kapitel von vergleichbaren Sparmaßnahmen an Angeboten, die Google bislang ausgezeichnet haben. So hat man 31 Massagetherapeut*innen entlassen, Fitnesskurse gekürzt und die Zeiten von Shuttle-Verbindungen angepasst. Außerdem bekommen nur noch Angestellte in Entwicklerrollen vollwertige Laptops, alle anderen bekommen schwächere "Netbooks", so The Atlantic (und meint damit vermutlich Chromebooks).Die Gründe dafür sind vielfältig und teilweise scheint es, als würde sich Google auf noch schwierigere Zeiten vorbereiten. Ein Hinweis darauf ist die jüngste Panik, die nach der Bing-Integration von ChatGPT ausgebrochen ist.