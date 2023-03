Google Pixel Tablet: Docking-Station zeigt sich auf neuen Leak-Bildern

In diesem Jahr wird Google auf den Tablet-Markt zurückkehren, das Pixel Tablet wird das erste richtige Gerät dieser Art nach fast einem Jahrzehnt sein. Google will es anders machen und dabei spielt eine spezielle Docking-Station eine große Rolle. Und die hat sich per Leak gezeigt.

"Hub Mode" zum Streamen

Zusammenfassung Google kehrt nach fast einem Jahrzehnt auf den Tablet-Markt zurück.

Pixel Tablet soll als Smart-Home-Zentrale und Bildschirm fungieren.

Dafür wird eine multifunktionale Docking-Station benötigt.

Leak des Twitter-Nutzers SnoopyTech zeigt das Zubehör.

Veröffentlichung des Pixel-Tablets wahrscheinlich auf der Google I/O.

Das Pixel Tablet wurde von Google bereits im Vorjahr angekündigt, der Konzern aus dem kalifornischen Mountain View stellte es gemeinsam mit der Pixel Watch und den aktuellen Pixel-Smartphones vor. Mit der Veröffentlichung lässt sich der Suchmaschinenkonzern aber Zeit, denn die erste Ankündigung ist vor mittlerweile fast einem Jahr erfolgt.Ein echtes Geheimnis ist das Pixel Tablet aber eben nicht, denn es soll vor allem auch als Smart-Home-Zentrale sowie stationärer Bildschirm fungieren. Das wird über eine multifunktionale Docking-Station erfolgen, an der das Tablet magnetisch angebracht wird.Das Dock lädt das Tablet einerseits auf, andererseits erweitert es die Funktionalität. Denn das Tablet wird dann zum smarten Display, in der Station (oder einer Variante) sind auch Lautsprecher integriert, die einen besseren Sound liefern. Ein Leak des Twitter-Nutzers SnoopyTech zeigt das Zubehör nun in seiner vollen Pracht und lässt auch Rückschlüsse auf die Funktionsweise zu.Dabei ist aber nicht klar, ob es eine oder zwei Versionen des Docks geben wird, denn bisher waren Ausgaben sowohl als auch ohne Lautsprecher zu sehen. Was die Funktionalität betrifft, so konnte 9to5Google in einer APK neue Informationen entdecken. Diese verraten, dass das Tablet in einen "Hub Mode" wechselt, wenn es angedockt ist. Auf diese Weise können nicht nur Inhalte vom Pixel Tablet gestreamt werden, sondern auch Inhalte auf das Gerät übertragen werden.Wann das Pixel Tablet auf den Markt kommen wird, ist nicht bekannt. Es ist aber durchaus naheliegend, dass die Vorstellung auf der Google I/O, der nächsten Entwickler-Konferenz des Suchmaschinenriesen, erfolgen wird.