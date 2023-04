Weiterer Google Pixel 7a Leak: Jetzt sind Pressefotos aufgetaucht

Obwohl die Ankündigung für das Google Pixel 7a erst für den Mai ansteht, sind schon viele Details zu dem neuen Smartphone bekannt. Jetzt gibt es dank des Leaks der Pressebilder noch weitere Einzelheiten.

Leak folgt auf Leak

Zusammenfassung Pressebilder des Google Pixel 7a geleakt: helles Himmelblau, Schwarz und Weiß

Pixel 7a-Serie von OnLeaks, erste Infos Ende 2020

Nutzer hatte Pixel 7a im März schon in Händen: 8 GB RAM, 128 GB Speicher

Kameras: 2x 12 Megapixel, Samsung G5300 5G-Modem

Marketing-Name Artic Blue für helles Blau vermutet

Google I/O ab 10. Mai: wenig Neues zu Pixel 7a zu erwarten

Vorgängermodell: keine Hardwareänderungen erwartet

Zing News

Diese neuen Bilder sind Renderings der Pixel 7a-Serie. Sie stammen von Steve Hemmerstoffers OnLeaks , der schon Ende vergangenen Jahres erste Informationen zum Pixel 7a ausgegraben hatte und wurden über MySmartPrice veröffentlicht. Zusätzlich zu den traditionellen Optionen Weiß und Schwarz sieht man das Pixel dabei in einem frischen Himmelblau-Farbton.Es ist - da die offizielle Ankündigung ja aussteht - noch nicht bekannt, ob oder wie Google diese Farben für Marketingzwecke besonders benennen wird, aber es gibt dazu schon ein paar Vermutungen. Im März hatten wir den Hinweis erhalten , dass Google ein Gerät in "Artic Blue" anbieten wird. Dieser Name würde gut zu dem hellen Blau passen, das man auf den neuen Bildern sieht.Wenn es mit den Leaks so weitergeht, wird es zur Entwicklerkonferenz Google I/O ab dem 10. Mai nicht mehr viel "Neues" für das Pixel 7a anzukündigen geben.Im März waren überraschend Bilder des noch nicht angekündigten Google Pixel 7a aufgetaucht, die ein Nutzer ins Netz gestellt hatte. Durch Zufall hatte er das Pixel 7a bereits in die Hände bekommen - wie es genau den Weg raus aus der Produktion und hin zu einem Endverbraucher geschafft hat, wurde nicht bekannt. Durch diesen Leak wissen wir jedoch schon viele Spezifikationen. An der Hardware soll sich gegenüber dem Vorgängermodell nichts geändert haben. Das Smartphone soll zwei 12-Megapixel-Kameras besitzen.Zur weiteren Ausstattung gehören laut den bisher bekannten Informationen ein Samsung G5300 5G-Modem, acht Gigabyte LPDDR5-Arbeitsspeicher und 128 GB interner Flash-Speicher.