Google Pixel Fold erstes Falt-Smartphone, das Nutzer reparieren können

Das Google Pixel Fold wird das erste faltbare Smartphone, bei dem die Käufer ganz offiziell sanktioniert selbst Reparaturen vornehmen können. Mit dem Verkaufsstart des Foldables gab Google bekannt, dass man über einen Partner Ersatzteile für die Selbstreparatur anbieten wird.

Breites Ersatzteilangebot geplant, Start noch offen

Zusammenfassung Google Pixel Fold: erstes offiziell selbst reparierbares Falt-Smartphone.

Ersatzteile über Partner iFixit, darunter Werkzeuge, Anleitungen, Handbücher.

Austausch des äußeren Displays wohl nur von offizieller Seite zugelassen.

Ersatzteile für Akkus, Lade-Ports, Screen Assemblies u.a. erhältlich.

Google & iFixit haben bisher noch keine Details zur Partnerschaft bekanntgegeben.

Reparatur des faltbaren Displays alles andere als einfach.

Wie Google jüngst gegenüber US-Medien wie 9to5Google bestätigt hat, will man in Kürze damit beginnen, über den Partner iFixit Ersatzteile für das Google Pixel Fold anzubieten. Zwar gibt es schon diverse Smartphones, für die die Hersteller mehr oder weniger freiwillig Ersatzteile offiziell vertreiben, doch wäre das Pixel Fold das erste solche Produkt mit einem faltbaren Display.Wie schon im Fall diverser anderer Geräte wird der Reparaturspezialist iFixit Verkauf und Vertrieb der Ersatzteile für das Google Pixel Fold übernehmen. Zum Start will man neben Ersatzteilen auch Werkzeuge, Anleitungen und Handbücher bereitstellen. Bei Bedarf sollen die Kunden auf diesem Weg unter anderem "Screen Assemblies", Akkus und Lade-Ports als Ersatzteil erwerben können.Allerdings dürfte hier eine durchaus bedeutsame Einschränkung gelten, denn durch das große faltbare Display aus Kunststoff, das beim Pixel Fold im Mittelpunkt steht, ist die Reparatur wohl alles andere als einfach. Noch haben Google und iFixit zwar keine Details zu ihrer Partnerschaft bekannt gegeben, dass die Käufer aber das große Hauptdisplay des Pixel Fold selbst tauschen können, darf durchaus bezweifelt werden.Hintergrund ist die komplizierte Scharnier- bzw. Faltkonstruktion, durch die das Pixel Fold erst zum Foldable wird. Man darf mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass Google nur den Austausch des äußeren Displays von offizieller Seite zulässt und unterstützt. Wie bei allen anderen Anbietern von Smartphones mit Falt-Display müssen sich die Kunden also wohl auch weiterhin an den Hersteller wenden, um gegebenenfalls eine Reparatur durchführen zu lassen.