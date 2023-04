Google Pixel 7a: Jetzt sind alle Specs zu Googles Budget-Phone bekannt

Googles Pixel-Modelle sind seit Jahren eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse der Tech-Branche. Das gilt einmal mehr für das kommende Google Pixel 7a. Nach Bildern des Budget-Modells ist jetzt eine vollständige Liste der Hardware im Netz aufgetaucht.

Google Pixel 7a: Vollständige Liste der Hardware aufgetaucht

Wie immer gilt bei inoffiziellen Quellen: Die Angaben sind mit Vorsicht zu genießen. Rund um das Google Pixel 7a sind in den letzten Wochen aber viele Details bekannt geworden, die so auf jeden Fall hervorragend zu dem dritten Modelle in der Pixel7-Familie passen würden. Das gilt jetzt auch für das umfassende Leak der Spezifikationen, das Yogesh Brar zusammen mit 91mobiles vorlegt.Keine große Überraschung ist natürlich, dass im Google Pixel 7a der Tensor G2-Chip zum Einsatz kommen soll, der auch die großen Schwestermodelle Pixel 7 und Pixel 7 Pro antreibt. Brar sieht hier außerdem 8 GB RAM (LPDDR5) und 128 GB Speicher (UFS 3.1) - das passt zu dem, was schon in früheren Leaks kommuniziert wurde. Beim Display kommt ein 6.1-Zoll FHD+ OLED-Panel zum Einsatz, wie erwartet mit 90 Hz Bildwiederholrate.Wichtig in Googles Pixel-Reihe ist auch die Kamera-Ausrüstung. Das Unternehmen setzt bei seinem kommenden günstigen Modell demnach auf einen 64-Megapixel-Sensor mit optischer Bildstabilisierung, der von einem 12-MP-Weitwinkel-System begleitet wird - der direkte Vorgänger Pixel 6a bot hier zwei 12-MP-Sensoren. Angaben zur Frontkamera fehlen noch, Face Unlock soll aber auch beim 7a-Modell geboten sein.Bleiben noch ein paar weitere Angaben: Der Leaker schreibt dem Pixel 7a eine Akkukapazität von 4400 mAh zu, geladen wird mit bis zu 20 Watt - 2 Watt mehr als beim Pixel 6a. Wireless-Charging ist auch an Bord, hier muss sich noch zeigen, wie schnell das Modell drahtlos lädt. Brar will auch den Preis nennen können: 500 US-Dollar und damit 50 Dollar mehr als beim Vorgänger.