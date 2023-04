Android 14 Beta 1: Update für Google Pixel-Smartphones verfügbar

Google glänzt erneut mit Einhaltung seines Release-Plans und stellt aktuell Android 14 in der ersten Beta-Version für alle interessierten Tester zum Download bereit. Die erste Gruppe von Geräten, die das Update erhalten, sind das Google Pixel 4a, Pixel 7 und Google Pixel 7 Pro.

Android 14 Beta 1 ist zum Download bereit

Rückwärtsgesten, Wetter auf einen Blick und transparente Navigation

So installiert ihr Android 14 Beta auf einem Google Pixel-Phone

Die erste Android 14 Beta ist nur ein Teil einer Reihe von Veröffentlichungen von Google , bevor die finale und öffentliche Version des Betriebssystems ausgeliefert wird. Erwartet wird die offizielle Verteilung von Android 14 - mit dem Codenamen "UpsideDown Cake" - für den August 2023. Auch werden nicht alle für Android 14 geplanten Funktionen in dieser Beta enthalten sein, obwohl die Nutzer auch eine Handvoll Fehlerbehebungen im Schlepptau haben sollten.Neben den üblichen Fehlerbehebungen und Optimierungen von Diensten und Apps enthält die Beta 1 auch bekannte Änderungen, die bereits in der Developer Preview des kommenden Android-Betriebssystems zu sehen waren. Dazu gehören die vorausschauende Zurück-Geste, die in einem neuen Button untergebracht wurde und die Unterstützung einer transparenten Navigationsleiste in allen Anwendungen.Auf dem Sperrbildschirm ermöglicht Google den Nutzern, das Wetter-Widget im Bereich "Glance" ein- oder auszuschalten. Einige Nutzer haben bemerkt, dass die Funktion immer noch keine Änderungen zeigt, egal welche Option ihr wählt. Das neu gestaltete Wetter-Widget, das in der Developer Preview erwähnt wurde, ist in dieser Version jedoch noch nicht zu sehen.Die Schaltfläche "Teilen in der Nähe" ist jetzt im Teilen-Fenster sichtbar. Für das Teilen von Fotos oder Videos wurden neben dem Kopierkurzbefehl auch die neuen anpassbaren Aktionsschaltflächen "Album erstellen" und "Link erstellen" hinzugefügt.Das Markierungswerkzeug in den Fotobearbeitungswerkzeugen wurde verbessert, wenn auch nur geringfügig. Bei Textmarkern wird unter anderem eine Vorschau der ausgewählten Farbe angezeigt. Wenn ihr den Farbton ändert, wird dies automatisch in den Stiftsymbolen angezeigt.Derzeit ist das Beta-Programm mit dem Pixel 4a, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6a und der Pixel 7-Serie kompatibel. Wenn ihr eines der teilnahmeberechtigten Pixel-Handys habt, könnt ihr die neuesten Android-14-Versionen installieren, indem ihr Euch für das Beta-Programm anmeldet . ihr könnt auch auf die nächste Beta-Version upgraden, sobald sie verfügbar ist. Alternativ wird auch ein Downgrade auf Android 13 unterstützt, falls ihr Euch dafür entscheidet aus dem Beta-Programm auszusteigen.