Google Pixel 7a, Pixel Fold & Pixel Tablet: Termine, Farben & Preise

Google bereitet sich derzeit auf die Entwicklerkonferenz I/O vor, die in diesem Jahr wohl zur großen Launch-Party für das Google Pixel 7a, das Google Pixel Fold sowie Google Pixel Tablet wird. Leaks verraten jetzt Termine und Preise für die neuen Geräte.

Pixel 7a startet direkt nach der Google I/O, Pixel Fold und Tablet im Juni

Googles erstes Smartphone mit Falt-Display wird sehr teuer

Zusammenfassung Google I/O am 10. Mai: Launch-Party für Pixel 7a, Fold & Tablet

Pixel 7a: 499 US-Dollar, 4 Farben, ab 11. Mai 2023

Pixel Fold: 1799 US-Dollar, 4 Farben, ab Ende Juni

Pixel Tablet: 4 Farben, Dock zum Lieferumfang, ab Juni

Preise für Europa noch unklar

Pixel Tablet als Hub für Google Home

OnLeaks / Howtoisolve

Sowohl der YouTuber Jon Prosser als auch Max Weinbach von 9to5Google haben diverse Details zur geplanten Markteinführung der neuen Pixel-Produkte von Google herausfinden können. Die Google I/O wird am 10. Mai für alle neuen Geräte zur Launch-Plattform. Das Google Pixel 7a soll als einziges der neuen Geräte auch direkt nach der Vorstellung in den Handel kommen und somit bereits ab 11. Mai 2023 lieferbar sein.Der Einstiegspreis des neuen Google Pixel 7a, das mit dem gleichen Google Tensor G2 Octacore-SoC ausgerüstet sein soll wie das Pixel 7 Pro, wird mit einer offiziellen Preisempfehlung von 499 US-Dollar starten, heißt es. Damit steigt der Preis gegenüber dem direkten Vorgängermodell Pixel 6a um 50 Dollar. Ob und wie stark der Preis auch in Europa ansteigt, bleibt abzuwarten.Hierzulande kam das Pixel 6a für 459 Euro in den Handel, sodass theoretisch nun 509 Euro für das Nachfolgemodell angesetzt werden könnten. Bei den Farben hat der Kunde künftig die Wahl zwischen "Charcoal/Carbon" "Cotton/Snow", "Arctic Blue/Sea" und "Coral", wobei Google die letztgenannte Version exklusiv über seinen Store vertreiben wird.Wer das neue Google Pixel Fold, das erste Smartphone des Internetkonzerns mit faltbarem Display, sein Eigen nennen will, muss offenbar erheblich tiefer in die Taschen greifen: ganze 1799 US-Dollar will Google für das Basismodell mit 256 GB internem Flash-Speicher aufrufen. In Deutschland dürfte der Preis somit bei rund 2000 Euro und somit deutlich über dem Galaxy Z Fold 4 von Samsung liegen.Vorerst bleibt das Falt-Smartphone von Google also wohl ein absolutes Nischenprodukt. Die Verfügbarkeit soll in diesem Fall erst ab Ende Juni gegeben sein. Angeblich ist das Gerät ab dem 27. Juni 2023 in den USA zu haben. Unklar ist, wann das Falt-Smartphone in Europa startet.Das Google Pixel Tablet wird in insgesamt vier Farben verfügbar sein, wobei zum Lieferumfang immer auch ein dazugehöriges Dock gehört. Google positioniert das Tablet damit auch als eine Art Hub für Google Home zur Bedienung seiner hauseigenen Smart-Home-Produkte . Zum Preis liegen hier noch keine Angaben vor. Das Pixel Tablet wird angeblich ab Juni erhältlich sein.