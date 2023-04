Windows 11: Microsoft entwickelte einen "Handheld Mode" für Gaming

Valve hat lange versucht, die Zielgruppe für Steam zu erweitern. Mit den Steam Machines als Quasi-Konsolen für TVs hat das nicht geklappt, doch mit dem Steam Deck feiert man nun große Erfolge. Darin nimmt sich Microsoft offenbar ein Beispiel und arbeitet an einer optimierten UI.

Windows Handheld Mode

Zusammenfassung Valve erweitert Zielgruppe für Steam mithilfe des Steam Decks.

Microsoft nimmt sich Beispiel und entwickelt optimierte UI.

Windows 11-Erlebnis auf kleinen Geräten nicht optimal.

Microsoft entwickelt speziellen Modus für bessere Bedienung.

Microsoft mischt Windows- und Xbox-Oberfläche für neue UI.

Das Steam Deck hat natürlich sein eigenes Betriebssystem, doch es ist auch möglich, Windows 11 aufzuspielen - schließlich ist die Valve-Hardware nicht viel anderes als ein (Linux-)PC im Kleinformat. Es gibt aber immer mehr Geräte dieser Art (also im Prinzip nach Switch-Vorbild), die gleich ganz auf Windows 11 setzen Warum man das Microsoft-Betriebssystem überhaupt braucht oder will? Die Antwort ist einfach: Game Pass. Denn die Kombination PC und Game Pass bringt dem geneigten Spieler hunderte Spiele auf sein Gerät, und zwar ohne zusätzliche Kosten (zum erforderlichen Abo).Allerdings ist das Windows 11-Erlebnis auf Geräten dieser Größe und auch mit dieser Handheld-artigen Bedienung alles andere als optimal. Das weiß man auch bei Microsoft und entwickelt hinter den Kulissen einen speziellen Modus. Dieser ist aber bisher kein vollständiges offizielles Projekt des Redmonder Unternehmens, sondern um eine Arbeit, die im Rahmen eines Hackathons entstanden ist. Ein Video dazu hat nun der bekannte Insider WalkingCat alias @_h0x0d_ in die Finger bekommen und es auf Twitter veröffentlicht (via Windows Central ).Bei einem Hackathon handelt es sich um eine interne Veranstaltung, auf der Mitarbeiter quasi von der Leine gelassen werden und sich an diversen Experimenten versuchen. Gute Ideen schaffen es dabei aber durchaus auf die große Bühne.Im konkreten Fall haben sich Microsoft-Entwickler überlegt, wie man Windows 11 für solche Gaming-Geräte besser anpassen könnte und haben den "Windows Handheld Mode" erschaffen. Hier wird die klassische Windows-Oberfläche durch eine speziell angepasste UI ersetzt, über die man Games, aber auch erforderliche Windows-Features und -Apps besser und einfacher erreicht.In einem Video kann man gut sehen, wie diese Gaming Shell für Windows aussehen könnte. Dabei mischt Microsoft Elemente von Windows mit jenen der Xbox-Oberfläche. Das Ganze sieht auf einzelnen Screenshots sehr reduziert aus, was natürlich eine bewusste und auch sinnvolle Entscheidung ist.Ob und wann Microsoft einen solchen Modus tatsächlich umsetzen wird, ist derzeit nicht bekannt, angesichts der Gaming-Aktivitäten des Konzerns sowie der wachsenden Bedeutung dieser Handheld-Geräteklasse wäre es aber nicht überraschend, wenn es nicht beim Hackathon bleibt.