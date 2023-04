PS5 Project Q Lite: Sony plant Streaming-Handheld für PlayStation 5

Sony arbeitet offenbar an einem Produkt, das in ähnlicher Form auch von Microsoft geplant, aber aufgegeben wurde. Unter dem Codenamen "Q Lite" soll angeblich ein Streaming-Handheld für die PlayStation 5 in Arbeit sein, über den dessen Nutzer PS5-Spiele in hoher Qualität nutzen können.

Sony will Remote-Gaming stärker vermarkten

Zusammenfassung Sony arbeitet an Streaming-Handheld für die PS5, Codename "Q Lite"

Remote-Play von der PS5, kein Cloud-Streaming

Adaptives Streaming bis Full-HD, 8" LCD mit Touchscreen

Controller-Buttons, D-Pad, Schultertasten, Kopfhöreranschluss

Einführung vor PS5 Pro, nach PS5 mit abnehmbarem opt. Laufwerk

Weitere Hardware-Produkte geplant: Kopfhörer, Headset

Wie das Magazin Insider Gaming berichtet, soll noch vor dem rechtzeitig vor Weihnachten erwarteten Marktstart der "PlayStation 5 Pro" ein Handheld-Gerät für das Remote-Play auf der PS5 eingeführt werden. Der Codename des Handhelds, das nicht für Cloud-Streaming vorgesehen ist, sondern für das Remote-Gaming von der Konsole eines Nutzers, soll "Q Lite" lauten.Sony bewirbt das Game-Streaming von Spielen auf der heimischen Konsole über das Internet seit einiger Zeit verstärkt. Mit dem neuen PS5 Gaming-Handheld will man selbst auch passende dedizierte Hardware dafür liefern. Äußerlich soll das Gerät im Grunde aussehen, als hätte jemand einen DualSense-Controller in der Mitte zerteilt und ein Display dazwischen geschnallt.Konkret will Sony angeblich adaptives Streaming bis zu Full-HD-Auflösung und maximal 60 Bildern pro Sekunde bieten. Dazu nutzt man zumindest bei den bisher bekannten Prototypen ein acht Zoll großes LCD mit Touchscreen, bei dem links und rechts jeweils Controller angebracht sind. Es gibt zudem adaptive Trigger mit haptischem Feedback.Außerdem stecken natürlich die weiteren Komponenten in dem Gerät, die man von einem mobilen Gaming-Produkt erwarten würde. Es gibt also Lautstärkeregler, Controller-Buttons, D-Pad und Schultertasten, einen Kopfhöreranschluss, eingebaute Lautsprecher und einen Akku. Derzeit soll der Streaming-Handheld von Sony bereits in einem recht weit fortgeschrittenen Stadium stecken.Eine Einführung sei noch vor der PlayStation 5 Pro zu erwarten, aber erst nach der angeblich ebenfalls geplanten PS5-Variante mit abnehmbarem optischem Laufwerk, die ebenfalls seit einiger Zeit durch die Gerüchteküche geistert. Das Pro-Modell wird gegen Jahresende erwartet. Neben diesen neuen Varianten der PS5 plant Sony angeblich auch noch einige andere Hardware-Produkte, darunter drahtlose Kopfhörer und ein drahtloses Headset.