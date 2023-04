Musk lässt W übermalen, Twitter-Schild am Hauptquartier wird zu Titter

Kurz nach der Übernahme von Twitter durch Elon Musk hat sich der neue Chef mit gleich mehreren früheren Vertragspartnern angelegt und weigert sich teilweise schlicht, Rechnungen zu bezahlen. Nun lässt er den Streit mit dem Vermieter des Hauptquartiers weiter eskalieren.

Vermieter findet "Titter" nicht lustig

Zusammenfassung Elon Musk verhüllte das W im "@twitter"-Schild, um "@titter" zu schreiben.

Der Vermieter protestierte, Musk ließ das W bemalen.

Musk spielt auf die "harmlose" Bedeutung von "titter" an und auf Brüste.

Er ist schon mehrmals mit solchen Anspielungen aufgefallen.

Elon Musk ist 51 Jahre alt, dennoch könnte er infantiler nicht sein. Denn auf Twitter und auch im realen Leben zeigt der Tesla- und SpaceX-Chef immer wieder, dass er in Wirklichkeit ein Troll mit Hang zu Pennälerhumor ist. Das ist auch nun gut zu sehen, denn Musk liefert sich mit dem Vermieter des Twitter-Hauptquartiers in San Francisco ein ungewöhnliches Duell, in dessen Mittelpunkt das Firmenschild des Social-Media-Unternehmens steht.Denn vor einigen Tagen ließ Musk das W im "@twitter"-Schild verhüllen, sodass dort nur noch "@titter" zu lesen war. Was "Titter" zu bedeuten hat, darüber gibt es Diskussionen: Denn einige meinen, dass hier das Verb "to titter" gemeint ist, das bedeutet so viel wie "nervöses, affektiertes oder teilweise unterdrücktes Lachen". Andere aber verweisen auf Musks Humor eines Zwölfjährigen und die leicht erkennbare Anspielung auf Brüste.Der Vermieter des Gebäudes, mit dem Musk schon seit Längerem auf Kriegsfuß steht, wollte diesen kindischen Aktionismus nicht hinnehmen. Er protestierte gegen die Verhüllung und ließ Twitter wissen, dass man rechtlich verpflichtet sei, das Schild so zu belassen, wie es ist. Musk reagierte, gab aber nicht klein bei. Denn er ließ das W bemalen.Musk: "Unser Vermieter im SF-Hauptquartier sagt, dass wir gesetzlich verpflichtet sind, das Twitter-Schild beizubehalten und das "w" nicht entfernen dürfen, also haben wir es in der Hintergrundfarbe gestrichen. Problem gelöst!" In einem zweiten Tweet spielte der Twitter-Chef dann auf die "harmlose" Bedeutung von "titter" an und schrieb: "Sie versuchten, unser Kichern zu unterdrücken."Es gibt aber dennoch keine Zweifel, dass Musk auf Brüste anspielt. Denn das macht er nicht zum ersten Mal. Ende 2021 schrieb er, dass eine neue Universität namens "Texas Institute of Technology & Science" eröffnen will und diese "episches Merchandise" haben werde.