Elon Musk hat den Wert von Twitter seit der Übernahme halbiert

Im Herbst 2022 hat Elon Musk den Kurznachrichtendienst Twitter übernommen, bezahlt hat der Tesla- und SpaceX-Chef damals 44 Milliarden Dollar. Nun hat er in einer internen Mail verraten, wie viel das Unternehmen heute wert ist: weniger als die Hälfte. Das soll sich aber ändern.

Wert von Twitter nur noch 20 Milliarden Dollar

Hälfte der Werbekunden verloren

Zusammenfassung Elon Musk übernahm Twitter im Herbst 2022 für 44 Milliarden Dollar.

Aktuell soll das Unternehmen nur noch 20 Milliarden Dollar wert sein.

Musk sieht "klaren, aber schwierigen Weg" zu einer Bewertung von 250 Mrd. Dollar.

Musk sieht Twitter als "umgekehrtes Startup".

Wirtschaftsexperten hatten schon zur Übernahme Zweifel an der Summe.

Musk räumte ein, dass er "offensichtlich zu viel bezahlt" hatte.

Eine Analyse von Vox zeigt, dass viele Werbekunden nach der Übernahme weg sind.

Es gab schon zum Zeitpunkt der Übernahme viele Stimmen von Wirtschaftsexperten, die überzeugt waren, dass Musk deutlich zu viel für Twitter bezahlte. Das war teilweise selbst verschuldet, weil der Milliardär in den Wochen und Monaten zuvor mit seinem Zickzack-Kurs den Wert selbst ordentlich gedrückt hat - er aber die ursprünglich ausgemachte Summe bezahlt hat.Das wusste natürlich auch Musk selbst, denn der Tesla-Chef räumte ein, dass er "offensichtlich zu viel bezahlte". Das war auch der Grund, warum er aus dem Deal rauswollte. Laut übereinstimmenden Berichten von Platformer und The Information hat Musk nun in einem internen Memo verraten, dass Twitter aktuell 20 Milliarden Dollar wert ist. Hintergrund sind Aktienzuteilungen für Mitarbeiter, die sich auf Basis des Gesamtwertes des Unternehmens errechnen.Allerdings rechnet Musk damit, dass unter seiner Führung eine massive Trendumkehr gelingt, denn er sieht "einen klaren, aber schwierigen Weg", um eine Bewertung von 250 Milliarden Dollar zu erreichen. Dadurch wären die aktuellen Aktienzuteilungen zehnmal so viel wert wie jetzt.Musk legt in seinem Schreiben auch dar, wie er Twitter sieht, nämlich als "umgekehrtes Startup". Denn laut dem 51-Jährigen habe es eine ganze Reihe an notwendigen Veränderungen gegeben, die er durchgeführt habe, um das Unternehmen vor der Pleite zu retten.Wie nahe das an der Realität ist, lässt sich schwer sagen. Denn zwar stimmt es, dass die Zahlen von Twitter vor der Musk-Übernahme alles andere als gut waren, der politisch konservative bis rechte Tesla-Chef hat aber auch viele Werber mit umstrittenen Aktionen und Aussagen von der Plattform vertrieben. Eine aktuelle Analyse von Vox zeigt, dass rund die Hälfte der zuvor auf Twitter tätigen Top-1000-Werbekunden nach der Übernahme keine Anzeigen mehr auf der Plattform schalten.