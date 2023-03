Porsche bringt Knöpfe zurück - Touch alleine hat sich nicht bewährt

Zuletzt gab es - sicherlich geprägt durch Tesla - einen Trend zu Touchscreens im Auto, und zwar nur diesen. Knöpfe und andere physische Bedienelemente verschwanden immer mehr. Doch Nutzer und Hersteller kamen recht schnell darauf: Wirklich sinnvoll und sicher ist das nicht.

Erbe und Erneuerung bei Porsche

Auch Porsche sprang einst auf den Touchscreen-Zug auf, denn der Taycan setzte zuletzt fast ausschließlich auf Bedienung per Berühren von Bildschirmen. Das kam in der Fachwelt und vor allem bei den Nutzern aber alles andere als gut an und der Edel-Autobauer aus Stuttgart bekam einiges an Kritik zu hören.Zurecht, denn laut Nutzerbefragungen und anderen Praxistests sind Touchscreens im Auto alles andere als praktisch und vor allem auch nicht so sicher wie die traditionelle Bedienung. Das hat jetzt auch Folgen für Porsche. Denn dort hat man den Innenraum des neuen Cayenne-SUVs gezeigt und zur Freude vieler potenzieller Kunden hat dieser wieder diverse traditionelle Bedienelemente.Zwar läuft vieles nach wie vor über Touch-Interfaces, aber dort, wo Buttons und Regler mehr Sinn ergeben, weil der Griff dorthin auch während der Fahrt "blind" erfolgen kann, kehren diese zurück. Dazu zählen unter anderem die Belüftungsschlitze, sie werden jedoch wieder manuell ausgerichtet. Es gibt auch wieder klassische Schalter zur Steuerung von Temperatur und Belüftung in der Mittelkonsole.Dazu hat sich Ars Technica bei Porsche umgehört und wollte wissen, nach welchen Kriterien man das ausgewählt hat: "Es gibt zwei Dinge, die für uns wichtig sind. Erstens schauen wir uns unter anderem Dinge an, die aus unserem Erbe stammen, die analog waren und die bedeutungsvoll sind, um dir diese Markenidentität zu geben. Der Fahrstufenschalter ist ein anschauliches Beispiel dafür", erklärt Porsche-Designer Ivo van Hulten.Zweitens spielt aber eben auch Feedback eine wichtige Rolle: "Wir lernen daraus, wie die Leute unsere Systeme bedienen - wenn man will, kann man durch Ankreuzen (eines Kästchens) seine Daten an Porsche geben, und dann lernen wir daraus", so van Hulten.Mit dem Taycan wollte sich Porsche aber auch von einem gewissen Ballast der Vergangenheit lösen, sagt der Porsche-Designer: "Ich denke, mit dem Taycan war es für uns sehr wichtig, uns von der Vergangenheit zu befreien und zu zeigen, was wir mit der Entwicklung unseres ersten Fahrzeugs mit Batterieantrieb alles erreichen können. Aber vielleicht war es so digital, dass wir für diese Generation (des Cayenne) gelernt haben, dass wir wieder etwas mehr analoge Elemente einbauen wollen."