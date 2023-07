Porsche eröffnet luxuriöse "Lade-Lounges" für seine Elektroautos

Ladestationen für Elektroautos sind längst für viele Pkw-Besitzer Alltag, in der Regel handelt es sich dabei - auf Autobahnen - um Tankstellen mit angeschlossenen Chargern. Dass es auch anders geht, zeigt nun Porsche, denn dort wird das Aufladen des Fahrzeugs zum Erlebnis.

Porsche

Porsche will "markenadäquates Ladeerlebnis"

Zusammenfassung Porsche setzt auf luxuriöse Lade-Lounges für Elektroautos.

Erster Standort ist bei Bingen am Rhein, sechs DC-Säulen mit 300 kW.

Sanitärräume, Erfrischungsgetränke & Snacks sowie WLAN & Work-outs.

Zugang nur mit Porsche ID, Kosten 33 Cent pro kW für Kunden.

Lounges an wichtigsten europäischen Verkehrsrouten geplant.

Luxus-Image wird durch "markenadäquates Ladeerlebnis" unterstützt.

Wer ein modernes Elektroauto mit Schnellladefunktion besitzt, der weiß, dass man sich damit vor längeren Fahrten nicht fürchten muss, da die dazugehörigen Stopps selten länger als eine halbe Stunde brauchen - das ist gerade einmal genug Zeit für einen entspannten Kaffee oder kleinen Snack. An der Zeit liegt es also nicht, eher schon am Umstand, dass man diese an wenig glamourösen Tankstellen und Autobahnraststationen verbringen muss.Porsche will das - ganz im Sinne seines Luxus-Images - ändern und hat nun seine erste Porsche Charging Lounge vorgestellt und eröffnet. Wie der Stuttgarter Sportwagen-Hersteller in einer Mitteilung schreibt, will man entlang der wichtigsten europäischen Verkehrsrouten eigene Schnellladestationen mit "markenadäquatem Ladeerlebnis" errichten.Der erste Standort dieser Art befindet sich bei Bingen am Rhein, und zwar zwei Minuten vom Autobahndreieck A60/A61 entfernt. Die erste Lade-Lounge von Porsche bietet sechs DC-Schnellladesäulen mit 300 kW (später sind 400 kW geplant) sowie vier AC-Ladepunkte mit je 22 kW. Ob letztere tatsächlich nötig sind, sei einmal dahingestellt, ansonsten will Porsche aber den Aufenthalt in den zunächst für Deutschland, Österreich und die Schweiz geplanten Lounges so angenehm gestalten wie nur möglich.Das speziell designte Gebäude bietet einen Lounge-Bereich mit "modern ausgestatteten Sanitärräumen", auf die Besucher wartet "eine große Auswahl an Erfrischungsgetränken und Snacks". Laut Porsche "stehen analoge und digitale Medien" sowie ein leistungsfähiges WLAN-Netz zur Verfügung, dazu kommt ein smarter Spiegel, vor dem Work-outs absolviert werden können.Die Lounges sind allerdings ein exklusives Vergnügen, da man für den Zugang eine Porsche-ID benötigt. Hat der Porsche-Besitzer das Nummernschild mit dem System verknüpft, dann öffnet sich die Schranke per automatischer Erkennung. Pro Kilowattstunde werden 33 Cent fällig, das gilt aber nur für jene, die Kunden des Porsche Charging Service sind.