Bill Gates: KI-Technologien werden unsere Leben komplett verändern

Der Microsoft-Co-Gründer ist schon seit einer Weile im (Un-)Ruhestand, doch natürlich beschäftigt er sich auch weiterhin mit Technologie und Gesellschaft. Aktuell trifft beides auf künstliche Intelligenzen zu und KIs hält Gates für die wichtigste Entwicklung der jüngeren Vergangenheit.

Künstliche Intelligenzen werden alles verändern

Seit Jahren in Kontakt mit OpenAI

Wie kann KI helfen, Ungleichheiten zu überwinden?

Bill Gates äußert sich regelmäßig zu aktuellen Themen, in den vergangenen Jahren war es aber vor allem die Pandemie, die die Aufmerksamkeit des 67 Jahre alten Microsoft-Co-Gründers auf sich zog. Covid-19 ist zwar nicht vorbei, hat aber mittlerweile den ganz großen Schrecken verloren. Das bedeutet nun auch, dass sich Gates wieder mit anderen Themen beschäftigen kann - und derzeit gibt es in der Technikwelt wohl kaum etwas Größeres als künstliche Intelligenzen.Diesem Thema hat Gates nun einen Blogbeitrag gewidmet und er könnte nicht euphorischer sein: Denn er ist überzeugt, dass KI-Software so bedeutend wie die Erfindung des Mikroprozessors, des Personal Computers, des Internets und des Mobiltelefons sei. Gates: "KIs werden die Art und Weise verändern, wie Menschen arbeiten, lernen, reisen, sich medizinisch versorgen lassen und miteinander kommunizieren. Ganze Branchen werden sich darauf einstellen. Unternehmen werden sich dadurch auszeichnen, wie gut sie es nutzen."Dabei kommt der Milliardär auch auf sein Kernthema zurück: die Philanthropie. Denn im Zusammenhang mit KIs stellt sich Bill Gates auch die Frage, wie diese der Menschheit helfen können, um Ungleichheiten zu überwinden.Ein Beispiel ist die Gesundheitsversorgung, so der Co-Vorsitzende der Bill & Melinda Gates Foundation : "Die größte Ungleichheit besteht weltweit im Bereich der Gesundheit: Fünf Millionen Kinder unter fünf Jahren sterben jedes Jahr. Das sind zwar weniger als die zehn Millionen vor zwei Jahrzehnten, aber es ist immer noch eine schockierend hohe Zahl", erklärt Gates.Dabei gebe es kaum einen besseren Anwendungsfall als den Versuch, mit KI-Hilfe das Leben von Kindern zu retten: "KI-gesteuerte Verbesserungen werden besonders für arme Länder wichtig sein, in denen die überwiegende Mehrheit der Todesfälle bei Kindern unter fünf Jahren auftritt." Denn dort hätten viele Menschen nie die Möglichkeit, einen Arzt aufzusuchen, "und die KI wird dem Gesundheitspersonal, das sie aufsuchen, helfen, produktiver zu sein".Gates sagt, dass er nicht erst jetzt auf den KI-Zug aufspringt, sondern seit 2016 regelmäßige Treffen mit Vertretern von ChatGPT-Macher OpenAI habe. Dabei stellt Gates den KI-Forschern auch spezielle Herausforderungen: Mitte des Vorjahres sollte die KI eine sogenannte Advanced-Placement-Biologie-Prüfung absolvieren, mit der strikten Vorgabe, nicht speziell auf dieses Fach geschult worden zu sein. Einige Monate später konnte OpenAI das Ergebnis präsentieren, nämlich ein - mit einer einzigen Ausnahme - fehlerfreies Resultat.Danach sollte die KI dem Vater eines kranken Kindes antworten. "Sie schrieb eine überlegte Antwort, die wahrscheinlich besser war als das, was die meisten von uns im Raum gegeben hätten", so Gates. "Ich wusste, dass ich gerade den wichtigsten Fortschritt in der Technologie seit der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) gesehen hatte."