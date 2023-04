Windows 365 Frontline: Microsofts günstige Cloud-PC starten in Preview

Im Februar dieses Jahres hatte Microsoft angekündigt, eine weitere Variante des 2021 eingeführten Windows 365 Cloud-PC auf den Markt zu bringen. Jetzt startet die Preview-Phase für Microsofts "Windows 365 Frontline".

Microsoft Frontline - Cloud-PCs starten in Preview-Phase

Vorteile des neuen Dienstes für Unternehmen

Zusammenfassung Microsoft bietet mit Windows 365 Frontline eine Vorschau-Version eines abonnementbasierten Cloud-Dienstes an.

Windows 365 Frontline richtet sich an Unternehmen mit Mitarbeitern im Front- und Schichtdienst.

Frontline Cloud-PCs bleiben ausgeschaltet, wenn sie nicht benutzt werden.

Mit einer Windows 365 Frontline-Lizenz können bis zu drei Cloud-PCs genutzt werden.

Die Grundlage ist ein abonnementbasierter Windows 365-Dienst, mit dem Nutzer Windows 10 oder Windows 11 aus der Cloud auf jedes Endgerät streamen können. Ab sofort kann man das auch ausprobieren. Windows 365 Frontline ist jetzt als Vorschau-Version verfügbar.Frontline wendet sich an Unternehmen, bei denen die Mitarbeiter im Grunde nur wenige Arbeiten am PC ausführen oder zumindest keinen eigenen PC benötigen - zum Beispiel im Einzelhandel, bei Ärzten, usw. Im Gegensatz zu Windows 365 Enterprise Cloud PCs bleiben Windows 365 Frontline Cloud-PCs standardmäßig ausgeschaltet, wenn sie nicht benutzt werden. Die Mitarbeiter müssen ihre Arbeit am Ende ihrer Schicht speichern und dann die Verbindung trennen oder sich abmelden.Sam Tulimat, Produktmanager im Windows 365-Team von Microsoft, erläutert zum Preview-Start die Vorteile des neuen Dienstes im Blog der Techcommunity "Windows 365 Frontline macht es einfacher und erschwinglicher, die Leistung von Cloud-PCs auf Mitarbeiter im Front- und Schichtdienst auszuweiten, damit diese die Vorteile von Windows in der Cloud erleben können. Eine einzige Windows 365 Frontline-Lizenz unterstützt bis zu drei Cloud-PCs. Diese Cloud-PCs können von jedem Mitarbeiter genutzt werden, solange nur ein Mitarbeiter pro Lizenz zu einem bestimmten Zeitpunkt aktiv ist. Anstatt also Windows 365 Frontline für jeden Mitarbeiter zu erwerben, müssen Sie nur die Anzahl an Lizenzen kaufen, die für die maximale Anzahl an gleichzeitig aktiven Benutzern erforderlich ist."Microsoft hat für den neuen Dienst bereits eine eigene Informations-Seite erstellt und eine Anmelde-Seite für all jene, die Frontline ausprobieren möchten.