FIFA 23 & Co.: Microsoft kündigt neue Spiele für Xbox Game Pass an

In der zweiten Hälfte des Mai erweitert Microsoft den Game Pass für Xbox-Konsolen und Windows-PCs um acht weitere Titel. Mit dabei sind unter anderem FIFA 23, Planet of Lana und Railway Empire 2. Darüber hinaus kündigen sich diverse DLCs und Updates an.

Game Pass: Kommende Spiele im Überblick

Bereits verfügbar - FIFA 23

Ab 18. Mai - Eastern Exorcist

Ab 18. Mai - Ghostlore

Ab 23. Mai - Planet of Lana

Ab 25. Mai - Cassette Beasts

Ab 25. Mai - Massive Chalice

Ab 25. Mai - Railway Empire 2

Ab 30. Mai - Chicory: A Colorful Tale

Weitere Updates, DLCs, Perks & Co.

Nachdem Microsoft zu Beginn des Monats mit der eigentlich aufwendigen Eigenproduktion Redfall ins Fettnäpfchen der Kritiker getreten war, soll es nun FIFA 23 richten. Als Teil der EA Play-Flatrate gelangt die Fußballsimulation in den PC Game Pass und Xbox Game Pass. Ebenso schaffen es der das Puzzle-Adventure Planet of Lana und der Strategietitel Railway Empire 2 pünktlich zu Release am 23. Mai respektive 25. Mai 2023 für alle Abonnenten bereitzustehen.Zu den weiteren Titeln aus dem nächsten Game Pass-Schwung gehören das Side-Scrolling-RPG Eastern Exorcist, die Rollenspiele Ghostlore und Cassette Beasts, Massive Chalice als "taktisch anspruchsvolles Strategiespiel und das kunterbunte Abenteuer Chicory: A Colorful Tale. Während alle Titel in jedem Fall für Xbox Series X|S Xbox One und Co. bereitstehen werden, schaffen es nicht alle auf den PC und gar nur zwei in die Cloud - wie Microsofts Ankündigungsbild (siehe oben) zeigt.Neben den neuen Game-Pass-Spielen erinnert Microsoft Spieler unter anderem an zwei wichtige Updates und DLCs für Sea of Thieves (The Hoarder's Hunt) und Age of Empire II: Definitive Edition (Return to Rome), die beide bereits verfügbar sind. Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate erhalten zudem zwei interessante Vorteile in Form eines Ultimate Team Packs für FIFA 23 und einem Vshojo Starter Pack für Smite. Auch diese beiden Perks können direkt in Anspruch genommen werden.Nach bekannter Manier werden zum 31. Mai diverse Spiele den PC und Xbox Game Pass verlassen. In diesem Fall trifft es Europa Universalis IV, Evil Genius 2: World Domination, FIFA 21, Floppy Knights und Lawn Mowing Simulator.