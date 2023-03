DuckAssist: Suchmaschine DuckDuckGo mit künstlicher Intelligenz

Nachdem Microsoft seine Suchmaschine mit KI-Funktionen ausgestattet hat, integrieren nun die Entwickler von DuckDuckGo einen Assistenten in ihre Produkte. Sobald eine Frage in die Suchleiste eingegeben wird, schlägt die Seite die Beantwortung durch DuckAssist vor.

DuckAssist greift auf Wikipedia zurück

Zusammenfassung DuckDuckGo integriert Assistenten in Produkte: DuckAssist

DuckAssist liefert Zusammenfassungen auf natürliche Anfragen

KI-basierte Funktionen sollen in Suchmaschine und Browser eingebaut werden

DuckAssist greift auf Wikipedia-Daten zurück, kostenlos, ohne Anmeldung

DuckAssist als Beta-Version nur in Englisch verfügbar

Verfügbar in Browsing-Apps und Browser-Erweiterungen

Feature könnte auf normale DuckDuckGo-Seite ausgeweitet werden

Das hat das Team hinter der auf Datenschutz ausgelegten Suchmaschine in einem Blog-Eintrag bekannt gegeben. DuckAssist wertet eine in natürlicher Sprache eingegeben Anfrage aus und erstellt daraufhin eine Zusammenfassung der gefundenen Informationen. Neben dem Assistenten planen die Entwickler, in den kommenden Monaten einige weitere KI-basierte Funktionen in die Suchmaschine und Webbrowser DuckDuckGo einzubauen.Im Gegensatz zu ChatGPT und GPT-3 greift DuckAssist nicht auf eine Vielzahl an Datensätzen, sondern lediglich auf eine bestimmte Gruppe an Quellen zurück. Das Programm verwendet hauptsächlich Wikipedia, um an Informationen zu gelangen. Dennoch dürfte DuckAssist nützlich sein, um sich Zusammenfassungen ausgeben zu lassen. Natürlich fallen für die Nutzung der Funktion keine Kosten an. Ferner ist es nicht erforderlich, sich anzumelden und persönliche Daten anzugeben.Derzeit steht DuckAssist ausschließlich als Beta-Version bereit. Das Tool ist momentan nur in englischer Sprache verfügbar und wird nicht auf der Standard-Seite der Suchmaschine angeboten. Stattdessen kommt der Chatbot lediglich in den Browsing-Apps für iOS, Android und Mac sowie in Kombination mit den Erweiterungen für die Webbrowser Firefox, Chrome und Safari zum Vorschein. Sofern in der Testphase keine Probleme auftreten, dürfte das Feature jedoch auch auf die normale DuckDuckGo-Seite ausgeweitet werden.