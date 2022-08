DuckDuckGo E-Mail: Keine Warteliste mehr, Test jetzt für alle geöffnet

Die Zeit der Warteliste für einen DuckDuckGo E-Mail Protection-Zugang ist vorbei: Wie der Anbieter mitteilt, kann ab sofort jeder die Beta-Version ausprobieren und sich eine @duck.com-E-Mail-Adresse holen.

Weiterleitungslösung

Neue Funktionen im Beta-Test

Link-Verschlüsselungssystem

Der kostenlose "E-Mail-Schutz"-Dienst wurde bereits Mitte vergangenen Jahres vorgestellt . Damals startete DuckDuckGo allerdings als eine geschlossene Betaversion. Wer keine Einladung ergattern konnte, blieb außen vor. Das ist jetzt vorbei.DuckDuckGo hat sein neues Angebot der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wird den Dienst aber noch weiterhin mit dem Beta-Status beibehalten. Gleichzeitig führt DuckDuckGo ab sofort auch neue Funktionen ein, die das Anti-Tracking-System des E-Mail-Dienstes, eine direkte Antwortfunktion und eine intelligente Verschlüsselung für eingebettete Links verbessern.Die E-Mail Protection von DuckDuckGo ist die spezielle E-Mail-Weiterleitungslösung, bei der alle E-Mails von Werbung und Profiling-Trackern befreit werden, bevor sie im regulären Posteingang des Nutzers landen.Beim Empfang der E-Mails wird den Nutzern außerdem ein kurzer Bericht darüber angezeigt, wie viele Tracker entfernt wurden, welche Unternehmen dabei involviert waren und vieles mehr. Wie wichtig das sein kann, zeigte eine Analyse aus dem Test: DuckDuckGo berichtet, dass nach einjähriger Laufzeit des Beta-Programms über 85 Prozent aller E-Mails der Tester Tracker enthielten.Mit der Öffnung der Beta für jedermann führt DuckDuckGo neue Funktionen und Verbesserungen ein. Zunächst hat DuckDuckGo die Funktion zum Blockieren von Trackern erweitert, die neben Skripten, Bildern und anderen Medien auch Links umfasst. Zum Beispiel verwenden Werbetreibende und Phishing-Kits häufig Link-Tracker, um zu verfolgen, welche URLs angeklickt werden. Zweitens verweist ein neues "Smart Encryption"-System Nutzer, die auf eingebettete Links klicken, automatisch auf die HTTPS-Version der Zielseite, selbst wenn der E-Mail-Autor HTTP verwendet hat.Die dritte Neuerung ist die Möglichkeit, von Duck-Adressen aus zu senden oder zu antworten, was in Fällen, in denen Anonymität des Absenders gefragt ist, hilfreich ist. Schließlich hat DuckDuckGo ein benutzerfreundliches Dashboard hinzugefügt, um Weiterleitungsadressen schnell zu konfigurieren, Änderungen sofort vorzunehmen, Kontoeinstellungen zu verwalten und vieles mehr.Um sich für den DuckDuckGo-E-Mail-Schutz anzumelden, wird die DuckDuckGo Mobile App für iOS oder Android oder eine Browsererweiterung (derzeit verfügbar für Firefox, Chrome , Edge und Brave) benötigt.