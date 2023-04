Die Musikbranche zittert: KI fälscht Song, der wird von Millionen gehört

Aktuell wird viel über generative KI und die Auswirkungen auf die Kunst diskutiert. Jetzt schüttelt ein solcher Fall die Musik-Branche durch. Jüngst war ein Song von Drake & The Weeknd auf Streaming-Plattformen viral gegangen. Der ist aber nicht von den Stars, sondern einer KI.

Der neueste Song der Weltstars ist das Werk eines anonymen KI-Schmieds

Stimmen-Synthetisierung auf Basis von KI

Am Montag hatte die Universal Music Group ein eiliges Statement veröffentlicht. Das mächtige Musiklabel verurteilt darin Urheberrechtsverletzungen, bei denen geschützte Inhalte "mit generativer KI erstellt wurden". Der Anlass für diese Mitteilung: Jüngst war auf Streamingplattformen der Song "Heart On My Sleeve" aufgetaucht, der den Anschein erweckt, die neueste Kollaboration der Weltstars Drake & The Weeknd zu sein. Der Ursprung liegt aber bei einem anonymen TikTok-User.Wie Billboard berichtet, lässt sich die Veröffentlichung des Songs auf den TikTok-Kanal des Nutzers "Ghostwriter977" zurückführen. Auf Streaming-Plattformen war in den meisten Fällen "Ghostwriter" als Verfasser des Songs vermerkt. Der Trick, den der findige Fälscher-Komponist einsetzt: Neben anderen Entwicklungen hat auch die Stimmen-Synthetisierung auf Basis von KI enorme Fortschritte gemacht - unter anderem VoiceLab von Elevenlabs ist hier ein beeindruckendes Beispiel.Bei bekannten Künstlern kann wegen der großen Datenbasis dabei mit dem nötigen Know-how ein beeindruckend realistisches Sprach- und Gesangsmodell trainiert werden. Im aktuellen Fall ist nicht abschließend geklärt, ob der gesamte Song mit KI generiert, oder nur die Stimmen von Drake & The Weeknd durch generative Techniken erzeugt wurden.Zuschauer waren dem Projekt aber auf jeden Fall sicher: 600.000 Aufrufe auf Spotify und ein TikTok-Video mit 15 Millionen Views sorgten sehr schnell dafür, dass auch Universal auf das gefälschte Werk aufmerksam wurde. Mit dem Statement zum Montag war "Heart On My Sleeve" dann von allen großen Plattformen verbannt.