DuckDuck Go startet Blockade für "Google Sign-in Pop-up"-Fenster

DuckDuckGo hat eine weitere Maßnahme gegen das Nutzer-Tracking angekündigt. So startet jetzt die "Google Sign-in Pop-up Protection" - damit werden die Pop-up-Fenster blockiert, die Google-Anmeldeskripte auf anderen Webseiten nutzen.

DuckDuckGo blockiert Google-Anmelde-Pop-ups auf allen Websites

Ausnahme für Microsoft

DuckDuckGo-Browser in Arbeit

Das Anmelden bei Google Diensten oder mit dem Google Sign-in allgemein bleibt jedoch auch möglich, wenn man DuckDuckGo-Apps und -Erweiterungen nutzt. Blockiert werden lediglich die Pop-up-Fenster, die zum Anmelden mit dem Google Account aufrufen und das dafür nötige dauerhafte Tracking des Nutzers. Laut DuckDuckGo ist das ein großes Datenschutzrisiko gewesen.Das Unternehmen kündigte an, dass alle DuckDuckGo Chrome- , Firefox-, Brave- und Microsoft Edge-Apps und -Browsererweiterungen nun aktiv die auf Websites angezeigten Google-Anmeldeaufforderungen blockieren werden. Sobald einer der Erweiterung aktiv ist, werden die Google Sign-in Pop-ups automatisch blockiert.Google bietet diese Single-Sign-in-Option auf Websites an, um Nutzern die Möglichkeit zu geben, sich mit ihrem Google-Konto schnell bei neuen Plattformen anzumelden. Der Nachteil dieser Praxis ist, dass die Websites und Anwendungen ständig dazu von Google nachverfolgt werden können.DuckDuckGo arbeitet schon länger daran, so viele Tracking-Skripte von Drittanbietern wie möglich zu blockieren, um die Privatsphäre der Anwender effektiver zu schützen. Allerdings hat DuckDuckGo auch schon Ausnahmen von diesen Schutzmaßnahmen gemacht, die dem Unternehmen viel Kritik einbrachten . So wurde mit Microsoft ein Vertrag geschlossen, der zahlreiche Ausnahmen von der Tracking-Blockade festlegte.DuckDuckGo bietet eine datenschutzfreundliche Suchmaschine, einen E-Mail-Dienst, mobile Apps und datenschutzfreundliche Browsererweiterungen an. Ein eigenständiger Webbrowser ist ebenfalls in Arbeit, derzeit in der Betaphase und bisher nur für MacOS verfügbar