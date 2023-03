Unternehmen ohne Homeoffice-Option müssen um Entwickler bangen

Programmierer sind überall in den Arbeitsmärkten ein knappes Gut. Daher können Entwickler sich ein Stück weit aussuchen, für wen sie arbeiten wollen - und Unternehmen, die keine Homeoffice-Option bieten, haben kaum noch eine Chance.

Homeoffice bringt Diversität

Die jährliche Software-Engineering-Studie von Hired hat ergeben , dass Remote-Arbeit inzwischen ein wettbewerbsfähiges Unterscheidungsmerkmal bei der Einstellung ist. Viele Entwickler nehmen einen Job inzwischen nur noch an, wenn dieser nicht damit verbunden ist, dass sie die gesamte Arbeitszeit im festen Büro verbringen müssen.Ähnlich verhält es sich bei der Frage, wie Beschäftigte längerfristig an ein Unternehmen gebunden werden können. Denn eine wachsende Zahl von Programmierern gab inzwischen an, ihre Anstellung wahrscheinlich zu kündigen, wenn der Arbeitgeber wieder auf eine vollständige Rückkehr ins Büro bestehen sollte. Arbeitgeber, die Homeoffice gegenüber aufgeschlossen sind, "sind in der Lage, Talente von besserer Qualität zu finden, die besser zum Unternehmen passen", so Josh Brenner, Chef von Hired, einer Jobvermittlungsplattform für Technologiejobs.In konkreten Erhebungsdaten bedeutet dies: Fast 40 Prozent der Softwareingenieure bevorzugen ausschließlich Fernarbeitsplätze. Wenn ihre Arbeitgeber eine Rückkehr ins Büro vorschreiben würden, wollen 21 Prozent sofort kündigen, während weitere 49 Prozent angaben, dass sie sich zumindest nach einer anderen Stelle umsehen würden.Dabei kann es für die Unternehmen sogar von großem Vorteil sein, die Büro-Fixierung aufzugeben. Denn es zeigt sich zunehmend, dass die starren Modelle der Vor-Corona-Zeit auch ein Hindernis beim Aufbau diverserer Teams waren. So sind etwa Frauen trotz aller Entwicklungen in den Rollenmodellen weiterhin stärker in den Familien-Alltag eingebunden als Männer. Ein flexibleres Arbeitsmodell bietet den Unternehmen daher die Chance, auch mehr Frauen in Technologie-Berufen einzustellen, als es bisher der Fall war.