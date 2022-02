Epic Games wird Fortnite nicht eigens für Steam Deck anpassen

Der Epic Games-Dauerbrenner Fortnite ist für praktisch jedes System erhältlich, Epic kämpft auch aktiv darum, weiterhin auf iOS und Android vertreten sein zu dürfen. Für SteamOS wird man Fortnite aber nicht anbieten bzw. anpassen - offiziell aus Gründen des Cheat-Schutzes.

Linux ist "schwierig"

Valve

Ende des Monats wird Valves Quasi-Konsole Steam Deck starten und die ersten Eindrücke der Vorabtester versprechen ein überaus interessantes Gerät. Auch Entwickler zeigten sich von Gerät und dessen Möglichkeiten hinsichtlich der Portierung vielfach begeistert.Diese Begeisterung teilte Tim Sweeney indes nicht: Der Epic-Chef teilte nämlich in einer Serie an Tweets mit, dass man Fortnite nicht für Steam Deck anpassen wird. Laut Sweeney habe man bei Epic Zweifel, ob man Cheating nachhaltig bekämpfen kann, wenn das Spiel auf angepassten Kernel-Konfigurationen läuft.Auf Steam ist Fortnite zwar ohnehin nicht vorhanden, Sweeney wurde aber von einem Nutzer darauf angesprochen, ob eine Linux-Version von Fortnite auf Steam Deck laufen könnte. Schließlich basiert Valves SteamOS auf Linux. Damit Windows-Spiele ausgeführt werden können, ist eine Kompatibilitäts-Schicht namens Proton vorhanden.Dabei ist Epics Easy Anti-Cheat (EAC)-Software zwar sowohl mit Linux als auch Proton kompatibel, Fortnite wird aber davon keinen Gebrauch machen. Gegenüber The Verge sagte Sweeney, dass Linux und dessen Nutzer "ein schrecklich schwer zu bedienendes Publikum angesichts der Vielzahl inkompatibler Konfigurationen" seien. Er wurde auch gefragt, ob es denn nicht möglich wäre, Kompatibilität für SteamOS alleine zu ermöglichen. Dazu Sweeney: "Linux ist bereits ein kleiner Markt, und wenn man ihn nach gesegneten Kernel-Versionen unterteilt, ist er noch kleiner."Mit Steam als Konkurrenten dürfte das aber nichts zu tun haben, denn an sich hat Sweeney das Steam Deck in höchsten Tönen gelobt und als "erstaunlichen Zug von Valve" bezeichnet.