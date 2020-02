Steam-Comeback: Gratis-Upgrade für GTA 4 nach Windows Live-Fail

Nach diversen Problemen mit der Games for Windows Live-Plattform fei­ert Rockstar Games die Rückkehr von GTA 4 auf Steam. Ab dem 19. März steht der Open-World-Shooter von 2008 wieder zur Verfügung. Als Trost­pflaster erhalten Besitzer die Complete Edition kostenlos.

"Kostenlose" Complete Edition mit wenigen Einschränkungen

Rockstar Games

In einem Blog-Beitrag auf Steam wendet sich Rockstar Games an die Spieler des einst beliebten Action-Bestsellers Grand Theft Auto IV. Nachdem der Titel aufgrund auslaufender Key-Aktivierungen seitens Games for Windows Live (GFWL) von der Distributions-Plattform verschwunden war, verkündet der US-amerikanische Entwickler nun das Comeback von GTA 4. Dieses ist jedoch mit diversen Einschränkungen verbunden, welche der überschaubaren Spielerschaft des Titels sauer aufstoßen könnten.Mit den Windows Live-Services verabschieden sich nämlich auch sämtliche Multiplayer-Modi und die Ranglisten. Ebenso werden die Radiosender RamJam FM, Self-Actualization FM und Vice City FM entfernt. Als eine Art Wiedergutmachung erhalten alle Spieler, die bereits im Besitz von GTA IV oder den eigenständigen Erweiterungen Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City mit den Stories von "The Lost and Damned" sowie "The Ballad of Gay Tony" sind, ein Gratis-Upgrade auf die GTA 4 Complete Edition. Die kostenlose Aktualisierung wird mit der erneuten Freischaltung des Spiels am 19. März durchgeführt und zieht einen bis zu 22 GB großen Download nach sich.Käufer der physischen DVD-Version von GTA IV können den passenden Spiele-Key manuell ein­lö­sen, um Zugriff auf die Complete Edition zu erhalten. Zudem werden alle Spieler dazu auf­ge­for­dert, ihren Rockstar Social Club-Account mit Grand Theft Auto 4 zu verbinden, der nun anstelle des Games for Windows Live-Kontos genutzt wird. Mit der Umstellung auf das neue Komplett-Bundle bleiben sämtliche Spei­cher­stän­de (Savegames) aller vorher gespielten Editionen erhalten. Als Alternative zu Steam kann zudem der Rockstar Launcher für die Installation und Wiedergabe der Open-World-Titel verwendet werden.