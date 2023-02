Bing mit Chatbot startet als Preview jetzt auch auf dem Smartphone

Microsoft bringt das neue Bing mit ChatGPT auf das Smartphone, beziehungsweise auf mobile Geräte. Angekündigt wurde jetzt der Start der neuen KI-gestützten Vorschau für Bing und Edge sowie neue Funktionen wie die Spracheingabe.

Start mit Einschränkungen

Skype mit Bing

Zusammenfassung Microsoft bringt neues Bing mit ChatGPT auf Mobiltelefone

64% aller Suchanfragen werden über Mobiltelefone durchgeführt

Neue Bing- und Edge-Apps für Mobiltelefone als Copilot für das Internet

Neue Versionen von Bing und Edge jetzt verfügbar

Neues Bing basiert auf Funktionen von ChatGPT

Skype erhält neues Chat-Erlebnis durch KI-Investitionen

ChatGPT als Assistenten-Bot in Skype-Gruppen nutzbar

Microsoft

"64 Prozent aller Suchanfragen werden über Mobiltelefone durchgeführt. Deshalb stellen wir heute neue Bing- und Edge-Apps für Mobiltelefone vor. Diese dienen Nutzer*innen als Copilot für das Internet, auch wenn sie sich nicht an ihrem Desktop befinden", kündigt Microsoft an Das die neuen mobilen Versionen von Bing und Edge nun starten können, ist zwar keine große Überraschung, aufgrund des Ansturms auf das neue Bing hatte man aber mit Verzögerungen gerechnet. Nun kann es aber schon losgehen. "In den ersten Tagen, in denen wir diese mobilen Erlebnisse testen, kann es in Situationen mit geringer Bandbreite gelegentlich zu Verbindungsproblemen kommen", so Microsoft-Manager Yusuf Mehdi. "Wir sind uns des Problems bewusst und arbeiten an einer Lösung".Laut Microsoft soll das neue Bing ab sofort für iOS und Android als Vorschauversion verfügbar sein. Es handelt sich dabei um eine Version von Bing, die auf Funktionen von ChatGPT aufbaut.Alle freiwilligen Tester, die bereits über einen Preview-Zugang verfügen , können das neue Bing ab sofort auch über die Startseite der mobilen Edge-App nutzen. Dazu muss man sich nur mit dem gleichen Account in Edge anmelden, der bereist für die Vorschau freigegeben wurde. Zusätzlich zu dieser Ankündigung gab Microsoft bekannt, dass Skype ebenfalls ein neues Chat-Erlebnis erhält, das von den Fortschritten seiner kontinuierlichen KI-Investitionen profitieren wird.Wie Microsoft erklärte, wird ChatGPT wie ein Assistenten-Bot funktionieren, sobald es zu einer bestimmten Skype-Gruppe hinzugefügt wird. Die Vorschau startet weltweit. Als nächstes plant das Bing-Team den Einsatz in der Teams-App