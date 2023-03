IFO-Ökonom sieht Deindustrialisierung in der deutschen Autobranche

Der Umbau in Richtung Elektromobilität führt in der Automobilbranche Deutschlands bereits zu einem spürbaren Verlust an Arbeitsplätzen. Wie es zukünftig in der Schlüsselindustrie weitergeht, hängt auch vom Können der Konzerne ab.

Viele Faktoren

Zusammenfassung Automobilbranche Deutschlands: Verlust an Arbeitsplätzen durch E-Mobilität

Stellenrückgang seit 2013 um 9%

447.000 Beschäftigte 2019 für Verbrennertechnik

Abbau der Doppelstruktur: Beschäftigungsabbau in Fertigung

Ersatz durch Batteriefertigung, Software, digitale Geschäftsmodelle

Probleme deutscher Automobilhersteller gegen Konkurrenz aus Übersee

Gut ausgebildete Fachkräfte auch in anderen Branchen gesucht

"Wir sehen momentan eine Deindustrialisierung der Autobranche, die durch den Wandel zur E-Mobilität zustande kommt", erklärte Oliver Falck, Leiter des IFO Zentrums für Industrieökonomik und neue Technologien, unter Bezug auf eine aktuelle Analyse. Seit 2013 ist die Zahl der Stellen in dem Sektor bereits um 9 Prozent gesunken. Und der große Umbruch in der Branche hat gerade erst richtig angefangen.Rund 447.000 Beschäftigte stellten im Jahr 2019 Fahrzeuge mit Verbrennertechnik her. Diese sind unmittelbar von der Umstellung von Verbrennungs- auf Elektromotoren betroffen - unter anderem, weil Elektromotoren in der Fertigung weit weniger komplex sind. "Noch produzieren die Autohersteller parallel Fahrzeuge mit beiden Antriebsarten. Mit dem Abbau dieser Doppelstrukturen wird sich der Beschäftigungsabbau in der Fertigung in den kommenden Jahren weiter beschleunigen", so Falck.Allerdings bedeutet das nicht zwingend, dass es bald massenhaft Leute geben wird, die ihren Job verlieren und zum Arbeitsamt gehen. "Ein Teil des Verlusts wird bereits und könnte in Zukunft noch mehr durch Batteriefertigung, Dienstleistungen im Bereich Software oder digitale Geschäftsmodelle aufgefangen werden", so Falck.Ein noch größerer Faktor wird allerdings die Frage sein, inwiefern die deutschen Automobilhersteller sich überhaupt im internationalen Wettbewerb behaupten können. Denn bisher gehörten die hiesigen Produzenten zur Weltspitze. Bei Elektroautos haben sie allerdings ihre Probleme, mit den Konkurrenten aus Übersee mitzuhalten. In China als größtem Markt der Welt war man bei den Verbrennern vorn dabei, kommt im Elektrobereich aber nicht gegen die einheimischen Marken BYD und SAIC sowie den US-Konzern Tesla an.Selbst wenn aber nicht mehr alle Produktionsarbeiter aus der Autoindustrie weiter in ihrem Bereich Arbeit finden, heißt dies noch lange nicht, dass sie arbeitslos werden. Denn es handelt sich hier um gut ausgebildete Fachkräfte, die auch in vielen anderen Branchen händeringend gesucht werden.