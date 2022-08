Größter E-Auto-Hersteller Chinas kommt bald nach Deutschland

Konkurrenz belebt das Geschäft und bringt für Kunden mehr Auswahl. In dieser Hinsicht gibt es gute Nachrichten für den deutschen E-Auto-Markt. Mit BYD hat einer der größten Autoproduzenten Chinas angekündigt, seine elektrifizierten Fahrzeuge zeitnah hierzulande anzubieten.

Ein großer E-Auto-Hersteller kommt auf den deutschen Markt

Nicht mehr lange warten

BYD

Noch immer sind Kunden, die gerne ein E-Auto kaufen wollen, in Bezug auf die Modellvielfalt sehr beschränkt - aufgrund der aktuellen Lieferschwierigkeiten hat sich die Lage in den letzten Monaten nicht gerade verbessert. Umso besser, dass sich jetzt ein echt großer Neustart im deutschen Markt ankündigt. BYD (Build Your Dream), hierzulande noch eher unbekannt, ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektrofahrzeugen und hat in China allein in den letzten sechs Monaten fast 650.000 Autos verkauft. Jetzt hat man den baldigen Deutschlandstart bekannt gegeben.Realisiert wird der Verkauf der eigenen Fahrzeuge in Partnerschaft mit der Hedin Mobility Group , einer großen europäischen Vertriebs- und Händlergruppe. BYD stellt die Fahrzeuge, während sich das Unternehmen um den Verkauf und weitere Dienstleistungen kümmern wird. Den Anfang macht man dabei in Schweden und Deutschland. Zunächst sollen dafür "in ausgewählten Großstädten" Ladengeschäfte ausgebaut werden, in denen Kunden mit den Fahrzeugen von BYD in Kontakt kommen können.In Bezug auf den Zeitplan verfolgt man ambitionierte Ziele. Der Verkaufsstart soll schon im Oktober 2022 stattfinden, eine Auslieferung der ersten Fahrzeuge wird dann für das vierte Quartal des Jahres in Aussicht gestellt. Fakten zu verfügbaren Modellen und Spezifikationen sowie den Händlerstandorten sollen im September bekannt gegeben werden. Die deutsche Webseite bydauto.de linkt derzeit noch auf die europäische Infoseite, soll aber Ende des Monats auch durchstarten.