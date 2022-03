Nach Beta-Fiasko: Ubisoft verschiebt Die Siedler auf unbestimmte Zeit

Das negative Feedback von Spielern der geschlossenen Beta sorgt dafür, dass die Entwickler von Die Siedler noch viel Arbeit vor sich haben. Ein weiteres Mal verschiebt Publisher Ubisoft den Release des namhaften Strategiespiels - jetzt sogar auf unbestimmte Zeit.

Mit "Die Siedler" will Ubisoft eine der bekanntesten Serien wiederbeleben

Ubisoft

"Während wir das Feedback durchgingen, wurde unserem Team klar, dass die Qualität noch nicht mit der Vision des Teams übereinstimmte. Daher haben wir uns entschlossen, den Release des Spiels auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben", gibt Ubisoft in einem offiziellen Statement bekannt. Die Zeit wolle man nutzen, um das Spiel weiter zu verbessern und die Qualität in den Vordergrund zu stellen.Nach diversen Release-Verzögerungen, zuletzt im Sommer 2020, wurde eine Veröffentlichung für den 17. März 2022 in Aussicht gestellt. Nun geht es für die Entwickler zurück ans Reißbrett. Ein neuer Termin bleibt abzuwarten. Das Beta-Feedback fiel vor allem hinsichtlich der Hektik negativ auf, da sich das Spiel scheinbar aus dem Bereich der Aufbaustrategie zu sehr in ein Echtzeit-Strategietitel verwandelt hatte. Auch der zu starke Fokus auf den Multiplayer-Part des Spiels kam bei den Fans der Serie nicht besonders gut an.Wie unter anderem der eingebettete Trailer zeigt, wurde Die Siedler auf Basis einer neuen Engine (Snowdrop) komplett neu entwickelt, die Siedlungen sehen dadurch deutlich detaillierter und lebendiger aus. Weiter verspricht Ubisoft unter anderem verbesserte, moderne Spielmechaniken und spezialisierte Siedler. Mit den Elari, Maru und Jorn gibt es drei Fraktionen mit jeweils einzigartigen Eigenschaften und individuellem Spielstil.Gespielt wird wahlweise allein in einer Kampagne oder im Ansturm-Modus, in dem es besondere Herausforderungen zu bewältigen gilt. Online können bis zu acht Spieler gleichzeitig durch die Spielwelt wuseln und sich spannende Gefechte liefern. Nun bleibt es abzuwarten, wie sich der Fokus des Spiels verschiebt und wie lange die Entwickler an einer eventuellen Neuausrichtung arbeiten müssen.